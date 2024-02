Nastavlja se prvenstvo za rukometašice

U ligaškim takmičenjima predstojećeg vikenda od borskih klubova takmičiće se rukometašice, košarkaši i kuglaši. Rukometašice se u prolećnom delu bore za povratak u Super A ligu, kuglaši su sigurni u svom rangu, dok se košarkaši bore za opstanak.

BOR – Rukometašice Bora ovog vikenda nastavljaju takmičenje u Super B Srbije. U prvom kole prolećnog dela prvenstva ove dočekuju ekipu Kikinde. Borska ekipa je veliki favorit u ovom meču s obzirom na to da su od 12 utakmica u jesenjem delu prvenstva poražene samo jednom i ubedljivo su prve na tabeli, dok je Kikinda na poslednjem mestu sa samo jednom pobedom. U prvoj utakmici koje je borska ekipa odigrala posle ispadanja iz Super A lige prošle sezone, bor je u Kikindi slavio 32:13. Posle jesenjeg dela prvenstva Bor je prvi na tabeli sa 22 boda, Ruma je na drugom mestu sa 18, a na trećem mestu nalazi se Topličanin sa 17. U viši rang takmičenja ove sezone plasiraće se dve prvoplasirane ekipe na tabeli, a Bor je svakako najozbiljniji konkuren za povratak u Super A ligu Srbije.

Košarkaši Bora u 20. kolu Druge lige Srbije gostuju radniku iz Surdulice. Obe ekipe nalaze se u donjem delu tabele u zoni ispadanja, ali je Radnik je ipak favorit jer u dosadašnjem takmičenju ima sedam pobeda i sa 26 bodova nalazi se na trinaestom mestu, dok Bor ima četiri boda manje i pretposlednji je na tabeli. Do kraja takmičenja ostalo je još 11 kola. Da bi obezbedili opstanak, borskoj ekipi neophodno je da stigne do 12 mesta, jer četiri ekipe sa dna tabele prelaze u niži rang. Za to postoje samo minimalne šanse, jer je borskoj ekipi potrebno još najmanje pet pobeda da bi stigli zaostatak za Klikom.

Kuglaši borskog Bakra u 13. Prve lige Srbije gostuju u Nišu ekipi Meraklije. Pole 12 odigranih mečeva Bakar je treći na tabeli sa 14 bodova, šest manje od prvoplasiranog Metalca. Borski kuglaši su nakon odličnih rezultata u regionalnoj ligi, ove sezone ušli u savezni rang takmičenja i praktično su već obezbedili opstanak što je bio prvi cilj. Na tabeli vodi Metalac sa 20 bodova, drugi je niški Čair sa 16, Bakar je na trećem mestu sa 14 bodova, koliko ima i Prva Petoletka, sledi Kragujevac s 13 bodova i Tehnohemija sa 12, a u donjem delu tabele su Car Lazar, Kraljevo, Meraklije i Rudar.