Nedostatak kadrova- najveći problem u zdravstvu

BOR-Na konferenciji za novinare liste „Marinika Tepić-Za pobedu Bora“ je istaknuto da je u borskom zdravstvu najveći problem nedostatak radnika, pre svega, lekara i medicinskih sestara i to u primarnoj zaštiti. Nakon završenog staža, zbog republičke odluke o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, lekari nisu u mogućnosti da nađu posao, i odlaze u inostranstvo. Osim toga postoji i prirodni odliv radnika.

„Ceo teret pada na nas lekare i sestre, što je iscrpljujuće. Za 24 sata promenimo dve do tri službe i imamo samo nekoliko sati odmora. Sa druge strane pacijenti čekaju i do deset dana da dodju do izabranog lekara“, rekla je Marela Mijucić, kandidat za odbornika liste „Marinika Tepić-Za pobedu Bora“.

Plate lekara nisu oko hiljadu eura,kako je rečeno u resornom ministarstvu. Lekar opšte medicine mesečno zaradi između 80 i 90 hiljada dinara,a specijalista nešto više. Ostalo je prekovremeni rad ili neko drugo angažovanje. Na konferenciji za novinare, Marela Mijucić, je još dodala da je stopa smrtnosti lekara i medicinskih sestara u Srbiji, za vreme epidemije korona virusa, jedna od najvećih u Evropi. Uz to po dva lekara dnevno odlaze iz zemlje.