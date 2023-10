Nema izmena u visini poreza za 2024. godinu u Boru

Predlog o utvrđivanju osnovica za porez građana u Boru biće na javnoj raspravi do 7. novembra, usvojeno je na današnjoj sednici Gradskog veća. Značajnih izmena u visini poreza ne bi trebalo da bude, bez obzira na porast cena nepokretnosti i zemljišta.

BOR – Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici dve odluke koje se odnose na pokretanje javnih rasprava o cenama nepokretnosti u Boru koje su osnova za utvrđivanje poreza i stopi poreza za narednu godinu.

Prema ovom predlogu, visina poreza na imovinu građana neće se naredne godine menjati za stare poreske obveznike, ukoliko nije došlo do promena, nadogradnje objekta ili kupovine novog, dok će za nove poreske obveznike porez biti do deset odsto veći u odnosu na onaj koji se plaćao do tada. Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, težnja lokalne samouprave je da bez obzira na to što su cene nekretnina i zemljišta u Boru značajno povećane, porez ostane na istom nivou, kako ne bi opterećivali budžet poreskih obveznika.

Javne rasprave počinju 24. oktobra i trajaće do 7. novembra, a okrugli sto na ovu temu biće održan 2. novembra.