Niska temperatura i problemi na vodovodnoj mreži

Vlasnici vikendica ili kuća koje se ne greju, zbog niske temperature, trebalo bi češće da kontrolišu instalacije jer lako može da dođe do pucanja vodovodnih cevi ili vodomera ukoliko nisu dobro zaštićeni i do poplave, kažu u borskom Vodovodu.

BOR – Niska spoljna temperatura, koja je u Boru tokom februara noću padala i ispod minus 10 stepeni, može da izazove smrzavanje vodomera i vode u cevima, njihovog pucanja i kvarova. U borskom Vodovodu kažu da su to razlozi za neke od većih kvarova za koje su bile neophodne intervencije i da se dešavaju uglavnom na lokacijama na kojima šahte nisu urađene po propisima i nisu na dovoljnoj dubini, ako voda nije ispuštena iz sistema ili cevi nisu zaštićene. To je posebno potrebno uraditi u kućama, vikendicama i poslovnim objektima ukoliko nisu u upotrebi i ne greju se, jer tu u slučaju pucanja može da dođe do poplave.

Za brigu o vodomerima zaduženi su njihovi vlasnici, a jedini način da se instalacija popravi ukoliko dođe do pucanja je zamena vodomera, za koju troškove snosi vlasnik.