Noć knjige do nedelje uveče i u Zaječaru

ZAJEČAR – Ove godine, zbog aktuelne situacije sa Korona virusom, kako bi se izbegle gužve u knjižarama, tradicionalna Noć knjige, prerasla je u trodnevnu manifestaciju. U Zaječaru se ova manifestacija održava u knjižari „Kaligraf“.

„Knjižara „Kaligraf“ se i ove godine priključuje u novim uslovima, pod novim okolnostima, poštujući sve propisane mere socijalne distance i nošenja maski. Želimo da izađemo u susret svim ljubiteljima knjiga i zato smo otvoreni tri dana, u petak i subotu do 23, i u nedelju do 21 sat. Popusti su kao i obično, za Lagunina izdanja od 25 do 40 odsto, dok za ostale izdavače popust iznosi od 10 do 20 procenata“, kaže Irena Jović Stanojević, vlasnik knjižare „Kaligraf“.

Irena dodaje da je Interesovanje, prema prvim podacima, veće nego proteklih godina i da su se već izdvojili naslovi koji su traženiji.

„Tražene su drame i novi naslovi. Lusinda Rajli, mislim da je neće skoro niko nadmašiti, izašla je njena šesta knjiga iz serijala o sedam sestara „Sunčeva sestra“ i evo mi danima odvajamo, rezervišemo, naručujemo nove količine kako bismo zadovoljili sve potrebe kupaca“.

Festival knjige se održava pod pokroviteljstvom Eurobank Srbije na čak 60 lokacija u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca u 30 gradova u Srbiji i regionu (Banjaluka, Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Podgorica, Nikšić).

Povodom manifestacije „Noć knjige“ matična biblioteka „Svetozar Marković“ u Zaječaru snizila je cenu upisa u biblioteku i ona će za vreme trajanja manifestacije iznositi 200 dinara.