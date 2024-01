Normalizovana isporuka gasa borskoj Toplani

Nakon problema u isporuci gasa, zbog čega je grejanje u gradu bilo smanjeno tokom jučerašnjeg dana, kotlovi i sistem borske Toplane sada rade kapacitetom koji je usklađen sa spoljnom temperaturom, kažu nadležni i najavljuju celodnevni režim grejanja koji je obeležio dosadašnju sezonu.

BOR – Isporuka gasa ka borskoj Toplani je normalizovana, tako da je i grejanje u gradu stabilizovano. Danonoćni režim grejanja biće nastavljen i u narednom periodu, a količina isporučene toplote biće, kao i do sada usklađena sa spoljnom temperaturom, najavljuje vršilac dužnosti direktora JKP „Toplana“ Igor Janković. Dnevna potrošnja komprimovanog gasa za grejanje grada je od 70 do 120 hiljada metara kubnih, a zbog toplog vremena u decembru, borska Toplana je zabeležila uštedu energenta od 10 procenata s obzirom na to da je kotlovski sistem automatizovan i usklađen sa spoljnim parametrima grejanja, naglašavaju nadležni u ovom preduzeću.

„Kada je reč o izgradnji nove Toplane u toku je procedura dodele lokacije, nakon čega sledi i izdavanje građevinske dozvole. Početkom maja bi trebalo da počne preseljenje kotlova i ostale opreme sa stare na novu lokaciju kod „Centroistoka“. Uz dva nedavno kupljena kotla u novom postrojenju za grejanje grada biće instaliran i novi kotao većeg kapaciteta, tako da će ukupna instalisana snaga u novoj Toplani biti 74 megavata„, istakao je Igor Janković, vršilac dužnosti direktora JKP „Toplana“ Bor.

Prema rečima odgovornih u ovom preduzeću, na vrelovodnoj mreži u gradu, za sada nisu zabeleženi veći kvarovi.