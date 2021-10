Nova toplana na drvnu sečku u Majdanpeku spremna za početak grejne sezone

MAJDANPEK – Majdanpečani priključeni na daljinski sistem grejanja, a takvih je najviše, oko 80 odsto, uključujući i sve ustanove i preduzeća u gradu, od ove grejne sezone, umesto na mazut, grejaće se na drvnu sečku.

U novoj toplani, za čiju izgradnju je preko četiri miliona evra izdvojila Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije sve je spremno za početak grejne sezone, kažu nadležni u JKP preduzeću za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Majdanpek“.

„Trenutno se rade hladne probe, početkom sledeće nedelje očekujemo isporuku drvne sečke, tako da bi do kraja naredne sedmice mogli da krenemo i sa toplim probama. Mi smo zadržali i manji kotao na mazut koji će biti uključivan kada temperatura bude bila niža od one na koju je programiran kotao na drvnu sečku. Radnici su pripremljeni i obučeni za rad u novom postrojenju, tako da je, što se toplane tiče, sve spremno za start grejne sezone. Ono na čemu se ovih dana ubrzano radi jeste sanacija kritičnih tačaka na toplovodu, gde je tokom hladnih proba dolazilo do pucanja“, kaže Ljiljana Stanković, rukovodilac tehničke službe u JKP „Majdanpek“.

Za razliku od cene usluga daljinskog grejanja koja će ostati ista, novina je ta da će Majdanpečani ubuduće imati 24-oročasovno grejanje. Prema važećoj računici to znači da za prosečan stan od 50 kvadrata, na ime daljinskog grejanja, mesečno treba izdvojiti oko 4800 dinara.