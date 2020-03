Nove mere Štaba za vanredne situacije opštine Majdanpek

MAJDANPEK – Do početka primene mere zabrane rada svih ugostiteljskih objekata, u opštini Majdanpek, od ponedeljka, 23. marta, radno vreme ovih lokala skraćeno je od 8 do 19 časova, čulo se na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Majdanpek, na kojoj je utvrđeno novo, skraćeno vreme do 19 sati i za apoteke, kladionice, frizerske salone i druge objekte uslužne delatnosti, dok će trgovinske radnje biti otvorene samo do 17 sati.

Ovo je samo jedna od mera donetih na sednici opštinskog Štaba na kojoj se, između ostalog, čulo i to da je određen kol centar za teritoriju cele opštine, namenjen najstarijim sugrađanima, a vezano za nabavku namirnica. Telefoni su objavljeni na sajtu Opštine Majdanpek, a istaknuti su i na svim vidnim mestima u gradu i selima. Takođe, pri Domu zdravlja otvoren je kol centar za zdravstvene savete.

Dezinfekciju objekata od javnog značaja, gde je veća frekvencija ljudi, obavljaće majdanpečki „Vodovod“ i Javno komunalno preduzeće „Donji Milanovac“, u urbanim sredinama jednom nedeljno i po selima jednom u dve nedelje.

Svaka mesna zajednica u obavezi je da na svom području formira krizni štab, koji će direktno biti odgovoran Štabu za vanredne situacije opštine Majdanpek za sprovođenje donetih mera.

Sa današnje sednice Štaba u Majdanpeku upućen je i poziv građanima da ukoliko primete kršenje mera samoizolacije to prijave Policijskoj stanici, putem telefona 455 100 i 064 76 55 100.