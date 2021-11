Novi asfalt za meštane Gornjana i Tande

GORNJANE, TANDA – Nakon Metovnice, uređenje putne infrastrukture u borskim selima nastavljeno je u Gornjanu i Tandi. Radnici preduzeća za puteve Štrabag će, ovih dana asfaltirati blizu šest kilometara rejonskih puteva, posebno u zaseocima koji su na međi ova dva sela. Većina deonica se asfaltira prvi put.

„Kod nas u rejonu „Velika Kulma“ u Gornjanu ima 86 meštana, a osmoro dece ovim putem, gotovo svakog dana ide do autobusa, pa do škole, tako da je za nas asfaltiranje ove deonice od velikog značaja, praktično to je veza sa civilizacijom“, istakao je meštanin Dragomir Florić.

Najave nadležnih u lokalnoj samoupravi su da će već početkom naredne godine biti izdvojeno oko 100 miliona dinara za nastavak asfaltiranja u borskim selima. Prioritet će biti uređenje centara sela, kao i ostalih površina koje meštani odrede.

Inače, u ovoj građevinskoj sezoni, za uređenje puteva u borskim selima iz gradskog budžeta izdvojeno je blizu 250 miliona dinara.