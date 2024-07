Novi pravilnici doneli malo poboljšanje u disciplini učenika

Protekle školske godine u osnovnim i srednjim školama u Srbiji pooštreni su pravilnici i predviđene nešto veće sankcije za učenike koji krše disciplinu. Disciplina učenika u Boru za nijansu je bila bolja u odnosu na prethodne godine.

BOR – Protekle školske godine u osnovnim i srednjim školama u Srbiji pooštreni su pravilnici i omogućene nešto veće sankcije za učenike koji krše disciplinu. Mera suspenzije sa nastave uvedena je u drugom polugodištu i u školama se koristila onda kada je to bilo neophodno, kao i smanjenje ocene iz vladanja i ostale mere za sprečavanje nasilja. Većih problemi u ponašanju učenika u školskoj 2023/24 godini u Boru nije bilo, a opšta disciplina bila je nešto bolja u odnosu na prethodne godine.

„Od februara je počela primena novih zakonskih rešenja i pravilnika koji su nam donekle olakšali rad, naravno ne u potpunosti. Disciplina učenika je bila za nijansu bolja, ali je potrebno inovirati zakone i raditi na tome, kako bi u školama disciplina učenika bila bolja. Jedna od novih mera za neke ekstremnije situacije je udaljenje učenika sa nastave do okončanja disciplinskog postupka, kako bi se obezbedila bezbednost ostalih učenika i da bi se ispoštovala pravila ponašanja. Škole su to primenjivale i to je dalo rezultate. Deca su u tom uzrastu svakako živahnija, ne trpe autoritete i dešava se da im je dosadno na času. Disciplina učenika je dvosmerna ulica i na nastavnicima je da nađu najbolji model ponašanja u učionici, poštujući važeći pravilnik u školama. Porodica je naravno najznačajnija i sa školom mara zajednički da radi na vaspitavanju učenika. Nama je suština da osim sticanja obrazovanja u osnovnoj školi, učenici izađu i kao primerni ljudi, jer je to u mnogim segmentima i najznačajnije za društvo u kome živimo“, kaže Radiša Petković, koordinator rada borskih osnovnih škola.

Od naredne školske godine odeljanja prvog razreda će imati maksimalno 28 učenika i takav upis će se nastaviti sukcesivno. Osim navedenih mera na nivou države razmatra se uvođenje dodatnih pravila i izmena zakona. Između ostalog predlog je da za napad na prosvetne radnike bude propisana i zatvorska kazna. Prosvetni radnici traže i povećanje broja defektolog, pedagoga i psihologa, kako bi se pojačale mere prevencije nasilja.