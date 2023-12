Prema podacima Filijale PIO fonda u Boru u čijoj nadležnosti je ceo borski okrug evidentirano je oko 32.000 korisnika penzija, a samo u Boru 13.500. Za buduće korisnike sredstava iz ovog fonda koji su ženskog pola, od naredne godine važe novi uslovi odnosno na starosnu granicu za odlazak u penziju dodaju se još dva meseca. I tako sve do 2032. godine.

SRBIJA – U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara naredne godine važiće novi uslovi za penzionisanje žena. Starosna granica za njihov odlazak u penziju pomera za dva meseca, tako da će uslov za penzionisanje biti 63 godine i 8 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Za muškarace će i dalje važiti isti uslovi, odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

„Pravo na starosnu penziju se ostvaruje dan nakon raskida radnog odnosa. S obzirom na to da se menja starosnu uslov za odlazak u penziju za žene, znači da sve koje raskinu radni odnos do 30.decembra idu u mirovinu po starim propisima. U ovoj godini, to su 63 godine i šest meseci života i minimum 15 godina staža osiguranja. Starosna granica za žene se pomera sukcesivno sve do 2032. godine, kada će uslovi i za žene i za muškarce biti izjednačeni, pa će i jednima i drugima uslov za penziju biti 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja“ napominje Milica Lakićević direktor Filijale PIO Fonda u Boru.

Kada je reč o pravu na prevremenu starosnu penziju, od naredne godine završava se prelazni period, odnosno pomeranje uslova za žene, pa će od 1. januara 2024. godine za oba pola za ostvarivanje ovog prava biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 procenta.

Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju ostaje nepromenjen. Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju ako imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.