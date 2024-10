Novo idejno rešenje teretne obilaznice oko Bora

Lokalna samouprava u Boru pokrenula je inicijativu za izgradnju teretne obilaznice oko grada. Prvobitni plan od pre nekoliko godina bio je da se ona uradi pored nekadašnje gradske pekare, a novo idejno rešenje je duža trasa puta od saobraćajnice Bor – Selište do puta prema Nikoličevu.

BOR – U naredne dve godine trebalo bi da bude završena teretna obilaznica oko Bora kojom bi teretni saobraćaj bio potpuno izmešten iz grada. Ona bi, prema idejnom rešenju koje je na konferenciji za novinare predstavio gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, trebalo da bude duga 7 i po kilometara i da krene od dela puta Bor – Selište i napravi vezu sa saobraćajnicom Bor – Nikoličevo – Zaječar.

„U prethodnom periodu smo u saradnji sa Republikom Srbijom rekonstruisali obilaznicu od skretanja prema Oštrelju do naselja Bunar i time veliki deo saobraćaja teretnih vozila izmestili iz grada. Ova obilaznica, koju planiramo, počeće od puta Bor – Selište sa lokacije Petlovo Polje i ići će do podnožja Nikoličevskog puta, čime će sav teretni saobraćaj biti izmešten iz grada. Uputili smo zahtev Putevima Srbije da se odobri izrada plana detaljne regulacije ovog puta, nakon toga sledi projektovanje i početak radova. Projekat će finansirati kompanija Ziđin Majning i očekujemo da on može da bude urađen u roku od dve godine“, rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Za narednu godinu planira se potpuna rekonstrukcija puta Bor – Selište koji je saobraćajem teških vozila dobrim delom ruiniran prethodnih pet godina, najavio je Milikić.