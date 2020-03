SRBIJA, BOR – Javno preduzeće „Pošta Srbije“ objavilo je na svom sajtu da će se u poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme organizovati u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14 časova. Kako se dodaje, u manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni, radno vreme se neće menjati, a to se, kako je pojašnjeno, odnosi na pošte u kojima je organizovan rad samo šalterske službe. Obaveštenje o svim promenama radnih vremena biće istaknuto na ulaznim vratima pošte.

Takođe, Pošte Srbije su obavestile građane da se u šalter salama ograničava broj korisnika na broj aktivnih šaltera I apeluju da se drži odstojanje od najmanje jednog metra.

Zelena pijaca je otvorena do 15 časova.

Sve prodavnice Lidl Srbija od danas će raditi skraćeno do daljeg usled novonastale situacije izazvane epidemijom virusa korona, a u skladu sa odlukom Vlade Srbije o ograničenju kretanja građana, saopštila je ta kompanija. Novo radno vreme prodavnica je od 8 do 18 časova svakog dana.