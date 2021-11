Obavezna zimska oprema za automobile

Od danas do 1. aprila vozači bi trebalo da na kolima imaju sve četiri zimske gume ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, precizirano je u Pravilniku o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima.

„Zakon o saobraćaju nalaže da su zimski pneumatici obavezni od 1. novembra do 1. aprila, ali ne morate ih imati ako je lepo vreme, već samo ako su na putu sneg, led ili poledica“, istakao je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

„Kazna za one koji nemaju zimske pneumatike na vozilu je od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a 60.000. do 800.000 za pravna lica“, kaže Okanović.