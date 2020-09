Obdanište u Novom gradskom centru biće završeno do kraja godine

BOR-Obdanište Predškoske ustanove „Bambi“ u Boru u naselju Novi Gradski centar , još uvek nije spremno za prijem dece, iako je renoviranje prostorija počelo sredinom 2018.godine. U protekle dve godine rokovi za završetak radova su pomerani, a razloga je bilo više. Javljali su se razni tehnički problemi, a dugo se čekala saglasnost za povećanje broja zaposlenih.

„Razloga ima više, čekala se dugo saglasnost za povećanje broja zaposlenih u javnim službama Grada Bora, a bilo je i tehničkih problema. Sada su ti nedostaci, uglavnom, otklonjeni i očekivanja su da će obdanište početi da radi do kraja godine“, rekao je Aleksandar Milikić,gradonačelnik Bora.

Očekuje se da će Preškolska ustanova Bambi u Boru uskoro raspisati javni konkurs za prijem radnika i do kraja ove godine obdanište bi trebalo da bude otvoreno. Površina objekta je 550 kvadratnih metara, kapaciteta 120 mališana. To i dalje, međutim, neće rešiti problem nedostatka slobodnih mesta, jer je na listi čekanja još 200 dece. Zato je u planu izgradnja još jednog vrtića, čiji će projekat biti završen do kraja oktobra.