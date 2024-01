Obrušila se fasada sa „sedmospratnice“ u Boru

Sa zgrade sedmospratnice u Boru danas se obrušio deo fasade. Izbegnute su veće posledice, jer u tom trenutku nije bilo prolaznika. Sva odgovornost i obaveza poporavke je u ovom slučaju na upravniku zgrade, jer ova stambena zajednica nema sklopljen ugovor o kompletnom održavanju sa Javnim komunalnim preduzećem za stambene usluge „Bor“.

BOR – U prepodnevnim satima, sa zgrade „sedmospratnice“ u Ulici „Nikole Pašica“ broj 9 u Boru, obrušila se fasada sa terase stana na četvrtom spratu. Gotovo kompletna fasada kojom je pokrivena terasa, usled jakog vetra, pala je na trotoar ispred lokala koji su u prizemlju ove zgrade koja datira iz pedesetih godina prošlog veka, i jedna je od najstarijih zgrada u Boru. Srećom, u tom trenutku, nije bilo prolaznika, pa je izbegnuta nesreća, a automobili koji su bili parkirani nedaleko odatle, nisu oštećeni.

„Možemo da vidimo da je zbog loše okapnice kiša podrivala fasadu koja se vremenom potkorušila i usled jakog vetra, koji je bio dodatni stimulans, fasada se obrušila. U ovom slučaju, stambena zajednica ima tzv „mali“ ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem za stambene usluge Bor koji se odnosi samo na pružanje finansijsko – knjigovodstvenih usluga. To znači da je sva odgovornost na upravniku zgrade, i njegova je obaveza da angažuje firmu koja će da izvrši popravku. U ovom trenutku trebalo bi što pre da se obije ostatak potkorušenog maltera da bi se sprečila potencijalna opasnost, a kada se steknu adekvatni vremenski uslovi, da se kompletno uradi malterisanje i izrada fasade. Napomenuo bih, da sa Javnim komunalnim preduzećem za stambene usluge „Bor“ stambene zajednice imaju dve vrste ugovora, „mali“ ugovor sa 15 posto naknade, koji podrazumeva samo pružanje finansijsko – knjigovodstvenih usluga, i „veliki“ ugovor u okviru kojeg je kompletna odgovornost za održavanje. Zgrade u malo većem obimu sklapaju „male“ ugovore, i ovo je posledica toga, jer verovatno misle da im se to više isplati, ali zapravo se to veoma negativno odražava na održavanje stambenih zgrada“, kaže Branislav Dimitrijević, diplomirani građevinski inženjer u Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge „Bor“.

Inače, osim polise osiguranja kojom su do sada bile zaštićene stambene zajednice od poplava, požara, udara groma, izlivanja vode, pucanja vodovodnih, kanalizacionih i toplovodnih instalacija, od rizika požara, udara groma i eksplozije, Javno komunalno preduzeće za stambene usluge „Bor“ planira da u drugoj polovini februara raspiše javnu nabavku koja će u osiguranje uključiti i finansijsku odgovornost stambenih zajednica prema trećim licima, čime će biti pokriven i ovaj rizik, kažu u ovom preduzeću.