Od ove godine moguć elektronski upis prvaka

BOR – Upis đaka prvaka u osnovne škole u Srbiji, ove godine je odložen za 1.jun zbog pandemije korona virusa i uvođenja vanrednog stanja.

Od ove godine uvedena je još jedna novina, mogućnost elektronskog upisa prvaka preko portal e-Uprave. Roditelji do 15. maja mogu elektronski da iskažu interesovanje za određenu školu i dobiju povratnu informaciju preko elektronske aplikacije, ali to još uvek ne znači da su završili procedure upisa. Ovu mogućnost do sada je iskoristilo više od 40 hiljada roditelja.

Portal za elektronski upis pravaka trebalo bi da počne da radi 25. maja, a škole će svoja vrata za roditelje i buduće prvake otvoriti 1. juna. Na razgovore sa psihologom dolaziće se u zakazanom terminu, bez ijednog dokumenta. Nadležni poručuju da se ne žuri sa sistematskim pregledima, jer lekarska potvrda elektronski može da se dostavi i nakon upisa, do kraja avgusta.

Elektronske usluge deo su ukupne reforme javne uprave u Srbiji, koja ima za cilj da javnu upravu učini efikasnijom i transparentnijom i bližom građanima i privredi. Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji kao deo procesa pripreme Srbije za članstvo u EU. Kroz proces RJU primenjuju se evropski principi dobre uprave gde Srbija dobija administraciju koja je efikasna, odgovorna, transparentna, pouzdana i pre svega potpuno otvorena za građane u procesima odlučivanja.

Kako bi građani i privreda bili u mogućnosti da dobiju adekvatne usluge koje će štedeti njihovo vreme i novac, EU godinama unazad najznačajniji je partner Srbije u procesu reforme javne uprave. Ta podrška do sada je iznosila preko 200 miliona evra.