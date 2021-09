Od ponedeljka borski srednjoškolci na kombinovanoj nastavi

BOR – Tokom prve polovine septembra učenici osnovnih i srednjih škola u Boru pohađali su nastavu po prvom modelu, ali je epidemiološka situacija posle treće nedelje nove školske godine uslovila promene.

„ U osnovnim školama nema promena modela nastave, ali se u srednjim školama u Boru od ponedeljka, 20. septembra, prelazi na kombinovani model nastave. To znači, da će sva odeljenja, ukoliko imaju više od 16 učenika, biti podeljena na dve grupe. Prva grupa ide u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a druga za to vreme onlajn. Naredne nedelje, druga grupa učenika ide u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a prva je za to vreme na onlajn nastavi i tako naizmenično“, kaže Svetlana Radosavljević, direktor Ekonomsko trgovinske škole u Boru.

Na teritoriji Školske uprave Zaječar, osim u Boru, ovakav model nastave primenjivaće se i u Zaječaru i Sokobanji.

Osim promena u izboru modela nastave, došlo je do promena i u merama koje su škole obavezne da poštuju. Prema novoj odluci Ministarstva prosvete, odeljenja sa 16 učenika i manje prelaze na onlajn nastavu, ukoliko se u tom odeljenju pojave tri slučaja zaraze koronom. Sa druge strane, ukoliko se u odeljenjima sa više od 16 đaka pojave dva zaražena učenika, to odeljenje se deli na dve grupe i prelazi na kombinovani model nastave. Tek ukoliko se u tim grupama registruje više od troje zaraženih, grupa prelazi na onlajn nastavu.