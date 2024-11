Od ponedeljka sastanci u seoskim mesnim zajednicama u Boru

Po završetku sastanaka u gradskim mesnim zajednicama, od naredne nedelje u Boru je planirano održavanje sastanaka sa meštanima seoskih mesnih zajednica. Prve će biti mesne zajednice Brestovac i Metovnica, a sastanci se završavaju 18. novembra u Krivelju.

BOR – Sastanci sa građanima u Boru nastavljaju se od ponedeljka, 4. novembra, u seoskim mesnim zajednicama.

Predstavnici lokalne samouprave Bora, Gradske uprave i komunalnih preduzeća završili su sredinom prošle nedelje sastanke u gradskim mesnim zajednicama, čiji je cilj da u razgovoru sa građanima dobiju konkretne informacije o problemima sa kojima se suočavaju, kako bi u budžetu za narednu godinu mogla da predvide sredstva za njihovo rešavanje.

„Veliki broj sugrađana je bio prisutan i učestvovao na sastancima u gradskim mesnim zajednicama. Bilo je kritika, zahteva i molbi, na različite teme. Ono što je nama značajno je da smo dobili veliki broj dobrih predloga koje treba da razmotrimo i vidimo da li postoje tehničke i zakonske mogućnosti da se izvedu. Sve to će ući u budžet za 2025. godinu, sumiraćemo sve to, napravićemo listu kada šta radimo i ona će biti istaknuta u mesnim zajednicama. Naredna godina biće godina rekonstrukcije putne infrastrukture na teritoriji grada Bora, planiramo da odvojim milijardu i po dinara za ovu namenu, što je oko 150 kilometara puteva, staza i trotoara i sada su nam stigli pravi predlozi šta je to što treba da se radi. Nije kasno za dodatne predloge, koji će moći da se podnesu u okviru javne rasprave o budžetu. Očekujem veliki broj sugrađana i u seoskim mesnim zajednicama, njihove predloge i ideje, kako bi budžet što bolje prilagodili građanima“, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Prema planu lokalne samouprave, u ponedeljak, 4. novembra, razgovori će biti u mesnim zajednicama Brestovac i Metovnica, dan kasnije u obe mesne zajednice u Šarbanovcu, u sredu u Donjoj Beloj Reci i Bučju, a u četvrtak u Tandi i Luki.

12. i 13. obilaziće se po jedna mesna zajednica, prvo Gornjane, zatim Zlot, za 15. su planirani Slatina i Oštrelj, a za 18. Krivelj čime će ovaj krug sastanaka biti završen.