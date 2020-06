Od sutra prijave za glasanje van biračkog mesta

Za glasanje van biračkog mesta građani mogu da se prijave od sutra do nedelje u 11 sati. To je jedna od novina na ovim parlamentarnim izborima. Pravo da glasaju od kuće imaju stari i nemoćni, kao i osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu doći do biračkog mesta. Oni se mogu javiti Radnom telu Republičke izborne komisije u Boru od 9 do 20 časova putem telefona 030/423-179 i 030/421-199, kao i lično u kancelarijama 78 i 42 u zgradi Gradske uprave a na dan glasanja od 7 do 11 sati.

Inače, pravo glasa na predstojećim parlamentarnim izborima u Boru ima 42.229 birača. Na dan glasanja biće otvoreno 47 biračkih mesta, koja se nalaze na istim lokacijama kao I na prethodnim izborima.