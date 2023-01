Odlični rezultati borskih sportista u 2022. godini

BOR – Borski sportski klubovi imali su i u pojedinačnom i u ekipnom takmičenju u 2022. godini odlične rezultate i na državnom i na međunarodnom nivou.

Najviše uspeha imali su borski kik bokseri, koji iz godine u godinu postižu sve značajnije rezultate kako u seniorskom, tako i u takmičenju mlađih kategorija. U seniorskoj kategoriji Boban Nikolić je, osvajanjem zlatne medalje na evropskom prvenstvu u Antaliji u Turskoj, potvrdio odličnu formu koju je pokazao 2021. godine, kada je osvojio titulu vicešampiona sveta u disciplini lou kik do 57 kilograma. U finalnoj borbi Nikolić je pobedio aktuelnog prvaka sveta Anana Mamadova takmičara Azerbejdžana, i time mu se revanširao za poraz koji je doživeo u finalu svetskog prvenstva. Pokazalo se da Bor ima budućnost i u mlađim kategorijama. U konkurenciji starijih juniora do 71-nog kilograma, Uroš Krstić je na svetskom prvenstvu u Italiji u septembru osvojio zlatnu medalju. Time je nastavio niz sjajnih rezultata jer je u novembru 2021. godine na prvenstvu Evrope osvojio zlatnu medalju, zatim i na Svetskom kupu početkom godine i prvenstvu Balkana, gde je takođe osvojio zlatne medalje. još dva borska takmičara imala su odlične rezultate na Svetskom kupu u Budimpešti. Damir Sejdija je stigao do srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji, a isti rezultat ostvario je i Mihajlo Veljković u kategoriji juniora. U Boru je prošle godine održano i državno prvenstvo, na kome su takmičari borskog kik boks kluba osvojili šest zlatnih medalja.

Odlične rezultate na međunarodnoj sceni postigle su i dve borske teniserke. Mia Ristić osvojila je zlatnu medalju na pojedinačnom evropskom prvenstvu u tenisu za takmičare do 16 godina starosti, koje je u julu održano u Prerovu u Češkoj. Mia je bila veoma ubedljiva, pobedila je suparnice u šest mečeva, bez izgubljenog seta, a u finalnom meču savladala je takmičarku Španije Martu Sorijano Santijag u dva seta sa samo dva izgubljena gema. Borska teniserka do sada je osvajala prvenstvo Srbije u kategorijama do 10, 12, 14 i 16 godina, nastupala za juniorsku reprezentaciju Srbije, a od devet međunarodnih ITF juniorskih turnira na kojima je učestvovala osvojila je šest. Zahvaljujući odličnim rezultatima koje je ostvarila na profesionalnim turnirima, na kraju godine je stigla do 403. mesta na WTA listi, sa 19 pobeda, deset poraza i 122 boda osvojena u sezoni.

Bor je imao predstavnicu i na Olimpijskim igrama za gluve i nagluve u Brazilu, gde je borska teniserka Staša Srbulović u četvrt finalu izgubila je od prvog nosioca, Kije Ven Lin osvajačice prethodnih igara u Samsunu 2017. godine i zauzela 5. mesto. Ovim plasmanom otvorila je sebi put za naredne igre koje će biti održane 2025. godine u Tokiju.

Zlatnu medalju na prvenstvu sveta u bodi bildingu koje je u oktobru održano u Južnoj Koreji osvojila je Miljana Ferenc, takmičar borskog bodi bilding kluba Partizan u kategoriji Velnes. Do bronzane medalje na prvenstvu sveta stigao je još jedan takmičar borskog Partizana Stanislav Tarailo koji je u kategoriji klasik fizik u novembru u Španiji, osvojio je treće mesto.

U ekipnim sportovima u 2022. godini borski klubovi nisu izborili plasman u viši rang takmičenja, ali se to svakako može očekivati u narednoj godini. Rukometašice Bora, jedina ekipa koja se takmiči u najjačem republičkom rangu, Arkus ligi Srbije, u prvom delu sezone izborila je opstanak u ovom rangu takmičenja i sezonu završila na desetom mestu od 12 ekipa. Ove sezone rukometašice imaju mnogo teži zadatak, jer zbog reorganizacije, od jedanaest ekipa u Arkus ligi od septembra ostaje njih osam. Bor se trenutno nalazi na deobi osmog i devetog mesta sa niškom Naisom, sa po sedam bodova, tri poraza, jednim nerešenim rezultatom i šest poraza.

Odlične rezultate pokazale su mlađe kategorije ovog kluba. Na državnom prvenstvu za rukometašice do 17 godina starosti u Šapcu one su u junu osvojile drugo mesto, postali vicešampioni države, što je za mlađe kategorije najveći klupski uspeh do sada. Na državnom prvenstvu Boranke su 2021. godine bile pete, prošle godine druge i očekuju dalji napredak sa mlađim selekcijama.

Za plasman u Prvu ligu Srbije ove sezone bore se košarkašice Rudara 1903, koje su jesenji deo prvenstva završile na drugom mestu koje bi ih, ukoliko ga zadrže, odvelo u najjači rang takmičenja kod nas. Borska ekipa pružala je odlične partije cele sezone, pobedila devet utakmica i doživela tri poraza i za sada ima 21. bod, dva manje od prvoplasirane Topolčanke i među glavnim konkurentima su za osvajanje drugog mesta. Njihov uspeh ove sezone još je veći ukoliko se u obzir uzme da su u Drugu ligu ušle u sezoni 2020/2021 godina i da se radi o mladoj ekipi uglavnom sastavljenoj od košarkašica iz Bora.

Košarkaši Bora takođe idu ka tome da uđu u viši rang takmičenja. U Prvoj regionalnoj ligi grupa istok B oni se nalaze na prvom mestu sa deset pobeda i jednim porazom i u Plej of fazi takmičenja boriće se prvo mesto koje ih vodi u viši rang sa četiri prvoplasirane ekipe iz grupe istok A, od kojih će im najveći konkurent biti Konstantin iz Niša.

Šansu da se plasira u viši rang ima i fudbalski klub Bor 1919, koji je jesenji deo prvenstva u Zoni istok završio na drugom mestu sa 37 bodova tri manje od prvoplasiranog Đerdapa. Tim koji na kraju prvenstva bude prvi plasiraće se u Prvu srpsku ligu.

Kuglaši borskog Bakra su vrlo blizu osvajanja titule u Prvoj srpskoj ligi i plasmana u viši rang. Ono su ove sezone, posle izgradnje nove kuglane u Boru, bili ubedljivi u svim mečevima i od dvanaest odigranih, ostvarili su sve pobede. Sa 24 osvojena boda borska ekipa je ubedljivo prva na tabeli i ako tako ostane do kraja sezone plasiraće se u Prvu ligu Srbije.