Onlajn nastava i od septembra

SRBIJA – Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da bi bilo pošteno da se Ministarstvo pripremi za održavanje online nastave u septembru, jer ima dobru platformu i uslove da ponovo pokrene časove od kuće. On je rekao da to još nije bila tema na sednicama Kriznog štaba, ali da namerava da je pokrene na sastanku tog tela u julu i aktivnije se posveti tom pitanju. Kako je istakao za starije osnovce, srednjoškolce i studente mogli bi da uvedu kombinovani nastavni režim u okviru koga bi deo gradiva učili od kuće, a samo povremeno, podeljeni u grupe, dolazili u obrazovne ustanove. Veći problem su đaci od prvog do četvrtog razreda jer ne mogu da budu sami kod kuće, zbog čega za njih treba spremiti više scenarija.

Kada se radi o maturskim proslavama, Šarčević kaže da one za sada nisu decidno zabranjene, ali da bi bilo mudro da se obustave i da maturanti izdrže bez slavlja bar još dve nedelje.