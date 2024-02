Opremljena još četiri dečija igrališta u gradu

Mališani u Mesnoj zajednici Rudar uskoro će dobiti potpuno nov i kompletno uređen prostor za igru. Na dečijem igralištu „Čudesna šuma“, postavljeni su rekviziti, a radove je danas obišao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

BOR – Uređenje dečijih igrališta u Boru, privode se kraju. Danas su postavljeni rekviziti na igralištima u Mesnim zajednicama Mladost, Metalurg i Novo selište, a nakon parka kod Doma kulture i marketa Lidl, završava se i rekonstrukcija igrališta „Čudesna šuma“ u Mesnoj zajednici Rudar.

„Ono što smo obećali to i realizujemo ove godine. Svaka mesna zejednica će dobiti najmanje jedno dečije igralište, urađene su podloge, sada se postavljaju rekviziti i očekujemo do kraja februara da se sva igrališta završe, da budu najmodernije opremljena i uređena, sa posebnom brigom o bezbednosti dece ali i sa mestom za odmor roditelja, da uživamo svi zajedno. Nastavićemo da radimo i u selima i u gradu, kroz ovaj projekat uređenja dečijih igrališta. Ovih dana očekuje nas postavljanja i igrališta za košarku, odnosno basket i to su neki veći projekti u ovoj oblasti. Sada radimo i projekat rekonstrukcije najstarijeg parka u gradu, „Raketa“ parka, imamo idejni projekat, vrlo brzo ćemo ući i u samo projektovanje i verujem da će do kraja ove, ili najkasnije početkom naredne godine već krenuti i rekonstrukcija tog igrališta. To je velika površina koja zahteva velike građevinske radove, pre toga ćemo urediti sva ostala igrališta da deca imaju gde da provode vreme dok se „Raketa park“ ne završi“, najavio je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Grad Bor je planom predvideo uređenje 16 igrališta, većina je potpuno završena i uređena po evropskim standardima, pa deci pruža i udobnost i visoku bezbednost pri igri. Vremenske prilike su omogućile da se radovi nesmetano odvijaju i tokom januara, pa će od samog početka prolećne sezone najmlađi Borani imati moderan i potpuno nov prostor za igru, kako u gradu, tako i u selima na teritoriji Grada Bora.