Oprez zbog visoke temperature!

SRBIJA, BOR – U Srbiji u petak jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i mglovito. Tokom dana sunčano i tropski toplo. Posle podne u južnim i zapadnim, a u toku večeri i noći ponegde i u ostalim predelima Srbije jači razvoj oblačnosti i lokalni pljuskovI sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 23°C, maksimalna dnevna od 32 do 36°C.

U Boru u petak pretežno sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 31° C.