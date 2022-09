Opština Majdanpek moli građane da prekinu aktivnosti na Starici

Rukovodstvo opštine Majdanpek oglasilo se saopštenjem za javnost koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici opštine u kojem apeluje i moli građane Majdanpeka da prekinu svaku aktivnost na Starici i da omoguće nesmetano i bezbedno odvijanje proizvodnje na Severnom reviru. Kako se navodi u saopštenju, u razgovorima sa rukovodstvom kompanije Serbia Zijin Copper, Ogranak RBM, obavešteni su da će, ukoliko se situacija ne popravi, raskinuti ugovore sa radnicima koji rade na Severnom reviru.

MAJDANPEK – “Zijin Mining Grupa se drži koncepta zajedničkog razvoja, odnosno „razvoja rudarske industrije i dobrobiti društvene zajednice“, posvećena je izgradnji „zelene visoko tehnološke vodeće međunarodne rudarske korporacije“, pridržava se vrednosti „harmoničnog stvaranja bogatstva i koordinisanog razvoja preduzeća, zaposlenih i društva“ i nastoji da omogući da što više ljudi ima koristi od postojanja Zijin Mining Grupe. Serbia Zijin Copper Doo Ogranak RBM je dolaskom dao veliki doprinos u povećanju lokalne zaposlenosti i rešavanju problema građana: otvorio je nova radna mesta, i to 508 je direktno zapošljeno nakon dolaska Kompanije, pored toga, još 480 ljudi je primljeno preko njenih spoljnih saradnika i ukupan broj novozaposlenih je 988, pružajući stabilan izvor prihoda za većinu porodica naše opštine. Stabilna proizvodnja, redovno izmirivanje obaveza za poreze i takse, uslovila je da 2021. godine Serbia Zijin Copper učestvuje u punjenju budžeta opštine Majdanpek sa 600.000.000,00 RSD. U prethodna dva kvartala 2022. godine, Serbia Zijin Copper je doprineo 700.000.000,00 RSD budžetu opštine Majdanpek, što je povećano više od 200% u odnosu na isti period prošle godine. Štaviše, trenutno posvećuju svu pažnju da izgrade zeleni rudnik, ulažući ukupno 680 miliona dinara u oblasti ekologije i zaštite životne sredine,ozelenilisu oko 450.000 kvadratnih metara unutar i oko rudarskog područja. Kako bi se odstranili veliki bezbednosni rizici strmih kosina i klizišta na Severnom reviru, a nakon inspekcije na terenu od strane Ministarstva rudarstva i energetike kompaniji Serbia Zijin Copper Doo Ogranak RBM je naloženo da što pre započnu radove sanacije kako bi se osigurala bezbednost građana, opreme i postojećih radnika na Severnom reviru za šta ZIJIN kompanija poseduje sve neophodne dozvole nadležnih organai u skladu sa procedurom koju je odobrilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Šteta je što su se pojedini građani koji ne znaju istinu nastanili na terenu u blizini mesta gde ZIJIN Kompanija izvodi rudarske radove, postavljajući šatore, zastrašujući radnike na proizvodnji, oštećujući opremu za rad, urušavajući minske bušotine, krišom uništavajući nonele, konstantno podižući svoje aktivnosti na viši nivo što je dovelo do nemogućnosti održavanja redovne proizvodnje i njenog zastoja na Severnom reviru. Ove aktivnosti su dovele do zastoja rada dva rovokopača i četrdesetjednog rudarskog kamiona samim tim je 56 radnika poslato na prinudni odmor i ostavljeno da čeka na posao kada se za to steknu uslovi.

Serbia Zijin Copper je plod tradicionalnog prijateljstvaSrbije i Kine, i samo zajedničkim trudom možemo doprineti razvoju lokalne samouprave i stvaranju boljih uslova za život lokalnog stanovništva.

U razgovorima sa rukovodstvom kompanije Serbia Zijin Copper Doo Ogranak RBM, obavešteni smo da će ukoliko se situacija ne popravi, raskinuti ugovore sa radnicima koji rade na Severnom reviru.

Ovim putem apelujemo i molimo naše građane da prekinu svaku aktivnost na Starici i da omoguće nesmetano i bezbedno odvijanje proizvodnje na Severnom reviru”, navodi se u saopštenju Opštine Majdanpek.