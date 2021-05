Paljenje imovine OFK Zlot ima političku pozadinu

ZLOT, BOR – Povodom paljenja imovine Omladinskog fudbalskog kluba Zlot, proteklog vikenda od strane nepoznatnih počinilaca, odbornik u Skupštini Grada Bora Milivoje Janošević, jedan od čelnih ljudi ovog kluba, sazvao je konferenciju za novinare kako bi javnosti saopštio detalje ovog nemilog događaja. Kako je istakao, reč je o smišljenoj i organizovanom činu koji ima političku pozadinu.

„Poruka koju sam primio upućena je direktno meni. Ne članovima kluba niti drugom. Siguran sam da je grupa organizovana jer je snimak sa sigurnosne kamere potvrdio da ima više ljudi i nekoliko automobila. Mi smo odmah po saznaju obavestili policiju. Suština je billa da se ja kao političar i borac za prava običnih ljudi i nacionalnih manjina, na ovaj način upozorim ne bi li prestao da to radim. Ja sam sada još motivisaniji da istrajem u nastojanju do zacrtanih ciljeva. Sve što radim ne radim iz ličnih već iz intersa svakog građanina istočne Srbije“ naglasio je odbornik Janošević i istakao da on nadležnih očekuje da počinioce privedu pravdi i najavio dvadesetčetvoročasovno dežurstvo na stadionu Omladinskog fudbalskog kluba Zlot kako bi zaštitio njegovu imovinu.