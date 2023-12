Parlamentarni izbori 2023. iz minuta u minut

18:57 Do 18 sati na birališta u Boru izašlo 52,32 % upisanih birača

BOR – Do 18 sat na 47 biračkih mesta u Boru izašlo je 52,32 % upisanih birača, odnosno 20.224 građana. U gradskoj izbornoj komisiji kažu da problemi nisu zabeleženi ni na jednom biračkom mestu i da glasanja protiče u najboljem redu.

Prijava je bilo za glasanje za lica koja iz zdravstvenih razloga nisu mogla da izađu na birališta, a komisije koje su formirane u biračkim odborima obišli su sve građane koji su prijavili

Biračka mesta se zatvaraju u 20 sati do kada svi gađani koji nisu izašli na birališta imaju mogućnost da glasaju na biračkom mestu na kome su upisana.

18:20 Odličan odziv Slatinjana do 18 časova

SLATINA, MZ SLOGA, BOR – Na biračkom mestu 38 u selu Slatina do 18 sati glasala je polovina od 720 ukupno upisanih glasača. Iz opravdanih razloga devet meštana je glasalo kod svojih kuća. Dobru izlaznost na ovom glasačkom mestu u Biračkom odboru komentarišu većom zainteresovanošću birača nego na prethodnim izborima i očekuju da će izlaznost do zatvaranja birališta u Slatini premašiti 60 odsto. U MZ Sloga u Boru, na biračkom mestu 24 do 18 sati glasalo je više od 45 procenata od ukupnog broja upisanih građana, od 819 žitelja. Nikakvih problema u izbornom procesu od otvaranja birališta ni u Slatini ni u naselju „Sloga“ nije bilo, kažu u biračkim odborima.

16:06 Na glasanje u Boru do 15 sati izašlo više od 36 odsto upisanih birača

BOR – Na birališta u Boru do 15 sati izašlo je nešto više od 36 odsto ukupnog broja građana sa pravom klasa. U Gradskoj izbornoj komisiji kažu da neregularnosti do sada nisu zabeležene, problema na glasačkim mesima nije bilo, a na pojedinim mestima prisutni su i posmatrači koji prate regularnost izbora.

Prema rečima Saške Milošević, člana Gradske izborne komisije u Boru, sva biračka mesta otvorena su na vreme i biće otvorena do 20 sati kada se završava glasanje.

Građani Bora glasaju na istim mestima na kojima su održavani i izbori 2022. godine osim glasačkog mesta u Novom gradskom centru broj 27. koje se nalazi na adresi Bobijeva 56.

15:28 U borskoj Mašinsko elektrotehničkoj školi do 15 h izlaznost gotovo 50%

MZ NAPREDAK, GIMNAZIJA, MAŠINSKA ŠKOLA, BOR – Na Biračkom mestu broj 20 MZ „Napredak“ do 15 h od upisanih 1274 glasača biračko pravo iskoristilo je 490 građana. U Gimnaziji „Bora Stanković“, biračkom mestu broj 22 do 15 h glasalo je 346 osoba od ukupno upisanih 866 birača. Iz zdravstvenih razloga biračko pravo je kod svojih domova iskoristilo 11 glasača koji su upisani na ovom biračkom mestu. Od 1280 glasača na biračkom mestu broj 21 u Mašinsko-elektrotehničkoj školi do 15 sati glasalo je oko 600 odnosno gotovo polovina od ukupnog broja upisanih. Komisija je na području ovog biračkog mesta je iz zdravstvenih razloga omogućila glasanje kod kuće za 19 građana. Inače, ni na jednom, od pomenuta tri biračka mesta u Boru nisu zabeležene nikakve neregularnosti, a sva izborna mesta su otvorena na vreme u 7 časova.

15:23 Na biračkom mestu broj 6. u Boru do 15 sati glasalo 39,73 % birača

BOR – Na biračkom mestu broj 6 u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Boru do 15 sati na glasanje je izašao 321 birač, od 808 upisanih, odnosno 39,73 odsto.

Glasačko mesto je otvoreno na vreme, a izbori protiču bez ikakvih problema. Na ovom mestu bile su četiri prijavljene osobe koji su zbog zdravstvenog stanja morale da glasaju u stanovima. Komisija ih je obišla i njihovo glasanje je završeno.

Prema rečima Sanje Apostolov, zamenika predsednika biračkog odbora na ovom mestu, očekuje se nešto veća izlaznost u popodnevnim satima kada uglavnom dolaze mlađe osobe.

15:21 Izlaznost u Majdanpeku do 14h – 34,81%

MAJDANPEK – Do 14 časova na 41 biračkom mestu u opštini Majdanpek od 15 763 upisana birača glasalo je njih 34,81 odsto. Prema rečima Dejana Škorića, predsednika Opštinske izborne komisije sva biračka mesta otvorena su na vreme i za sada glasanje protiče bez ikakvih problema i primedbi.

„Ovaj procenat je na nivou prošlih izbora, a ono što bih želeo da istaknem je da glasanje na svim biračkim mestima protiče u demokratskoj atmosferi, uz dobru saradnju među članovima biračkih odbora, bez prijavljenih nepravilnosti sa glasačkih mesta i primedbi na rad članova odbora“, kaže Dejan Škorić, predsednik Opštinske izborne komisije.

14:26 U Boru do 12h glasalo oko 7000 građana

BOR – Nakon prvog preseka izlaznosti u 10 sati kada je u Boru glasalo oko 5 procenata od ukupnog broja upisanih birača, prema podacima Gradske izborne komisije do 12 sati, svoje građansko pravo je iskoristilo oko 20 odsto Borana.

Od ukupno 39.892 upisana birača, do podneva je glasalo 7000, kaže Ljubinka Jelić, sekretar GIK – a u Boru, a veća izlaznost se očekuje u popodnevnim satima.

Kao i prethodnih godina, nešto veći procenat izlaznosti je u seoskim mesnim zajednicama, u odnosu na gradska birališta. Komisije koje su nadležne za obilazak birača na terenu, omogućile su glasanje za 125 Borana koji nisu mogli da dođu na biračko mesto iz opravdanih razloga.

Veća izlaznost je i ovoga puta zabeležena u selima, a od sedam časova jutros glasanje na teritoriji Grada Bora protiče bez problema i nisu zabeležene neregularnosti, kažu u GIK – u.

13:30 Prosek izlaznosti u MZ „Rudar“ i MZ „Bakar“ oko 30 odsto

BOR – Oko 30 odsto gađana Bora koji su upisani u birački spisak i raspoređeni za glasanje na biračkom mestu broj 13, u MZ „Rudara“, iskoristili su svoje građansko pravo tokom prepodneva. Na ovom biračkom mestu, nije bilo neregularnosti, otvoreno je u 7 sati i u prisustvu svih članova biračkog odbora, do podneva je na glasanje izašlo oko 240 građana od ukupno 865 koliko je upisano, kaže Petar Ćalov, predsednik biračkog odbora.

u MZ „Bakar“, na biračkom mestu broj 16, bilo je gužve u jutarnjim satima, a mahom su stariji građani svoje građansko pravo iskoristili među prvima. Od ukupnog broja upisanih birača kojih je na ovom biračkom mestu 1212, do 12 sati glasalo je oko 300. Građani danas glasaju do 20 časova, kada će biti zatvorena sva biračka mesta, a u MZ „Bakar“, pravo da glasaju van biračkog mesta iskoristilo je 14 građana, kaže Mira Martinović, predsednik biračkog odbora.

13:00 Građansku dužnost i obavezu ispunilo i gradsko rukovodstvo u Boru

BOR – Pravo glasa i građansku obavezu na biračkom mestu broj 25 MZ „Brestovačka banja“ ispunio je, u ranim jutarnjim satima, gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić.

Na biračkom mestu broj 30 MZ „Zlot“ glasao je i zamenik gradonačelnika Bora, Milivoje Janošević.

Načelnik Borskog upravnog okruga, Vladimir Stanković, glasao je na biračkom mestu broj 21 u Mašinskoelektrotehničkoj školi, a građansku dužnost i obavezu ispunio je i Ivan Vučković, zamenik predsednika Skupštine Grada Bora na biračkom mestu broj 26 u MZ „Novi centar“.

12:00 RIK: do 10h glasalo 9,94 odsto birača

SRBIJA – Do 10 časova danas na teritoriji Srbije bez Kosova glasalo je 9,94 odsto od ukupnog broja upisanih birača, rečeno je na konferenciji za novinare Republičke izborne komisije.

„U Vojvodini je izašlo 11,61, region Šumadija i zapadna Srbija: 8,18, južna i istočna Srbija: 9,53 a u Beogradu je izlaznost 9,88 odsto„, rekao je direktor Repubičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.

Predsednik RIK, Vladimir Dimitrijević izjavio je da se glasanje sprovodi u najboljem redu gotovo na svim mestima i dodao da je nedopustivo širenje panike i vršenje pritiska na društvenim mrežama i tvrdnji da postoje neregularnosti bez navođenja konkretnih biračkih mesta.

Prema njegovim rečima, u slučaju prekida glasanje na nekom biračkom mestu dužeg od jednog sata, za toliko će se i produžiti glasanje, koje se inače završava u 20 časova.

11:48 Do 11 sati u MZ „Stari centar“ glasalo 150 od 1.304 upisana birača

BOR – Na biračkom mestu broj 4, u MZ „Srati centar“ do 11 časova na glasanje je izašlo oko 150 Borana. Svoje biračko pravo, iskoristili su kao i ranijih godina, kako bi svima bilo bolje, a smatraju da bi svako punoletno lice trebalo da izađe na glasanje, kažu Borani u MZ „Stari centar“.

Predsednik biračkog odbora, Slavko Stanković, potvrdio je da glasanje protiče bez problema, do sada nije uočena ni jedna nepravilnost, a na biračkom mestu broj 4, upisano je 1304 birača. Veća izlaznost očekuje se u popodnevnim satima, ali je i tokom jutra dosta građana došlo na glasanje. Bilo je i 12 prijava za glasanje van biračkog mesta, pa je komisija već na terenu, kako bi i osobama koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno dođu do MZ „Stari centar“, bilo omogućeno glasanje, kaže Stanković.

11:00 Podaci GIK – a: do 10 časova u Boru izlaznost od 3 do 5 odsto

BOR – Prema prvom preseku Gradske izborne komisije u Boru, do 10 sati je na birališta izašlo od 3 do 5 odsto upisanih birača na teritoriji grada Bora. Prema rečima sekretara Gradske izborne komisije Ljubinke Jelić, na dva kontrolna biračka mesta, broj 33, OŠ „Stanoje Miljković“ u Šarbanovcu i broj 13, MZ „Rudara“, do 10 sati glasalo je ukupno 200 birača.

Birači koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, mogli su da glasaju ako do 11 časova, o tome obaveste birački odbor ili Gradsku izbornu komisiju, što je do sada učinilo 125 Borana.

Na teritoriji Grada Bora pravo glasa ima 39.892 birača koji do 20 sati mogu da glasaju na 47 biračkih mesta.

Do sada, ni na jednom biračkom mestu nije bilo neregularnosti, kažu u GIK – u.

09:40 Do 9h u opštini Majdanpek glasalo 4,72 odsto birača

Sva biračka mesta u opštini Majdanpek otvorena su jutros na vreme i bez ikakvih problema, kažu u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na biračkom spisku su 15.763 birača, koji glasaju na 41 biračkom mestu, od kojih je 16 u Majdanpeku. U prva dva sata glasačko pravo i građansku dužnost ispunilo je 4,72 odsto punoletnih građana opštine Majdanpek.

MAJDANPEK – Punoletni građani opštine Majdanpek danas glasaju na 41 biračkom mestu, od kojih je 16 u samom gradu.

„Sva biračka mesta u opštini Majdanpek otvorena su jutros na vreme i bez ikakvih problema. Na biračkom spisku su 15.763 birača, a već u prva dva sata glasačko pravo i građansku dužnost ispunilo je 4,72 odsto punoletnih građana opštine Majdanpek“, kaže Dejan Škorić, predsednik OIK Majdanpek.

08:30 Glasanje u Boru u prvim satima protiče regularno

BOR – U prvim satima, na biralištima u Boru, glasanje protiče regularno. Na biračkom mestu broj 36. u OŠ „Stanoje Miljković“ u Brestovcu, od upisanih 806 birača, u prvih sat vremena svoje građansko pravo iskoristilo je dvadesetak meštana.

Prema rečima Brankice Nikolić, predsednika biračkog odbora, biračko mesto broj 36 otvoreno je na vreme, u 7 časova, a prvi meštani su odmah po otvaranju došli na glasanje. Sve procedure se poštuju, pristutni su svi članovi biračkog odbora i očekuje se da izlaznost bude maksimalna.

U Klubu penzionera, na biračkom mestu broj 14, u prva dva sata glasalo je oko 50 Borana. Predsednik biračkog odbora, Slobodan Veličkovski potvrdio je da sve protiče bez problema, za sada nema neregularnosti, a veća gužva očekuje se u popodnevnim satima. Na ovom biračkom mestu upisano je 1133 birača.

Borani koji su do sada glasali kažu da ovo građansko pravo treba da iskoristi svako, a od izbora očekuju samo najbolje.

Biračka mesta, kojih je u Boru 47, otvorena su do 20 časova.

08.00 Otvaranje biračkih mesta u Boru

BOR – Novinarska ekipa RTV Bor prisustvovala je otvaranju biračkog mesta broj 12, u OŠ „Branko Radičević“, koje je otvoreno tačno u 7 časova. U prisustvu prvog birača, popunjen je i ubačen u kutiju kontrolni listić, tako da su ispoštovane sve procedure za početak procesa glasanja, potvrdio je Saša Anđelković, predsednik biračkog odbora u OŠ „Branko Radičević“.

Na biračkom mestu broj 12 upisano je 1.235 birača, a prvi je svoje građansko pravo ispunio odmah po otvaranju u 7 časova. Predsednik biračkog odbora podsetio je građane da ne mogu da glasaju bez podnošenja dokaza o svom identitetu. To može biti važeća lična karta, pasoš, ili vozačka dozvola, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana, dok obaveštenje sa adresom biračkog mesta koje je dostavljeno na kućne adrese, za glasanje nije neophodno. Birači koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, mogu da glasaju ako do 11 časova, o tome obaveste birački odbor.

Glasanje traje do 20 časova, kada će sva biračka mesta, kojih je u Boru 47, biti zatvorena.

07.00 Na 47 biračkih mesta u Boru glasa 39.892 birača

BOR – Broj biračkih mesta u Boru isti je kao na izborima 2022. godine 47. Za većinu mesta lokacija nije menjana osim za izborno mesto broj 27 u Novom gradskom centru, koje je sada u ulici Bobijeva 56.

Pravo da glasa na izborima u Boru ima 39.892 birača, a osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu da izađu na biračko mesto mogu da se do 11 časova jave izbornoj komisiji na 030/423-179 ili da se prijave biračkom odboru.

07.00 Izborni dan u Srbiji

SRBIJA – U Srbiji se danas održavaju izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova uključujući Beograd. Na 8.273 biračka mesta pravo da glasa može da iskoristi 6.500.666 upisanih birača. Biračka mesta otvorena su od 7.00 do 20.00 časova. Svaki građanin glasa na biračkom mestu na kojem je upisan u birački spisak, a može da glasa samo uz važeću ličnu kartu ili pasoš. Poželjno je, ali nije obavezno, predati i poziv za glasanje. Birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom, nemoćni i stari mogu da glasaju kod kuće ili na nekom drugom mestu ako obaveste birački odbor najkasnije do 11 časova.

Za parlamentarne izbore građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.817 kandidata za 250 mesta u parlamentu. Za Skupštinu Vojvodine takmiči se 13 izbornih lista za 120 poslaničkih mesta, a za Skupštinu Grada Beograda 14 izbornih lista za 110 odborničkih mesta.

Za ulazak u Skupštinu i osvajanje poslaničkih mandata potrebno je da se pređe cenzus od tri odsto, a stranke i koalicije nacionalnih manjina u raspodeli mandata učestvuju i ako osvoje manje od tri odsto.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova.