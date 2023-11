„Perspektiva“ u borskoj biblioteci

Kao završnica oktobarskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Bor otvorena je izložba „Perspektiva“, koja predstavlja šest umetničkih vizija mladih Borana. Visokoobrazovani, mladi, perspektIvni umetnici, različitih vizija, spojili su svoja dela u jedinstvenu izložbu posvećenu rodnom gradu koja će biti otvorena do 14. novembra.

BOR – Prihvatanje i poštovanje raznolikosti perspektiva koje postoje u globalnoj zajednici dovode do bogatijeg i saosećajnijeg sveta za sve, kažu mladi talentovani borski umetnici koji su svoja dela, od ilustracije i animacije, pa do digitalne fotografije i klasičnih likovnih radova, predstavili borskoj publici na zajedničkoj izložbi „Perspektiva“ u Narodnoj biblioteci Bor.

„Posetioci večeras mogu da vide skupinu raznolikosti. Nas šest umetnika se okupilo sa željom da prikažemo svoje radove, od frilensera do akademaca, tako da ima od svega po nešto – od digitalne fotografije do klasičnijih formi, od savremene umetnosti do fotografija. Drago nam je da su Borani došli da nas podrže i volela bih da narednih dana i ostali pogledaju ovu izložbu. Mihajlo Dragaš i ja izložili smo večeras deo radova koje zajedno stavramo, animacija, muzika i posteri koji su nešto novo“, kaže Ariadna Vrljanović Zhao, srpsko – kineska polimodalna umetnica i ističe veliko zadovoljstvo organizacijom ovakvog događaja u Boru gde je generalno malo sadržaja za mlade autore. Njeno mišljenje dele i ostali autori izložbe „Perspektiva“.

„Ovde su moji radovi nastali u proteklih deset godina. Bavim se uličnom fotografijom, a ovo je miks najboljih radova koje sam izložila da moji sugrađani vide. Zajedno smo došli na ideju da bi bilo dobro da se u našem gradu desi izložba omladinskog tipa, a verujemo da će ih biti još“, kaže Milica Staletović, multimedijalna umetnica, inače diplomirani grafički dizajner. Među šest borskih umetnika, na izložbi su se našli i radovi Stefana Kostića, inženjera elektrotehnike, ali i samoukog digitalnog slikara i ilustratora.

„Bavim se digitalnim slikanjem i ilustracijom i kao što vidite iz mojih radova, najveću inspiraciju vučem iz portreta, iz ljudskih oblika i nešto malo naučne fantastike. Osećam se jako prijatno i puno mi je srce što baš u mom rodmom grtadu mogu da izložim svoje radove i možda na neki način budem inspiracija mlađim sugrađanima“, kaže Stefan koji trenutno radi kao frilenser i jako voli i uživa u svom trenutnom zanimanju.

„Perspektiva“ je predstavila i radove Mihajla Dragaša, poznatog i priznatog umetnika u svetu animacije, koji je višestruko nagrađivan za najbolji animirani film, dobitnik GRAN PRI priznanja, Zlatne plakete i veoma aktivan na polju animiranih muzičkih spotova. Dragaš se bavi i komponovanjem i 3D dizajnom. Aleksandar Marković i Boško Šabazović, članovi Udrženja likovnih umetnika „Vane Živadinović Bor“, poznati borskoj publici sa kolektivnih izložbi udruženja, dali su svoj pečat umetničkim slikama kolažnog tipa, od ulja na platnu do kolaža i digitalne umetnosti. Šesti član talentovane umetničke skupine i autor umetničkih fotografija čija su dela čista oličenja ljudi i onoga kakvi su zapravo, je Dejan Mirković, koji se nekoliko godina aktivno bavi stock fotografijom i videografijom.

U slavu lokalnog talenta i umetničke sinergije, ujedinjene kreativne snage, umetnički kolektiv oduševio je publiku u svom rodnom gradu i ostavio trag u promociji kulture koji će sigurno biti upamćen.