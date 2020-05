Pesak iz Sahare iznenadio Borane

BOR – I Borani su, poslednjih dana, imali priliku da prisustvuju jednom specifičnom prirodnom fenomenu, koji se godinama periodično ponavlja. Reč je o pesku iz Sahare koji je neprijatno iznenadio vozače, ali i domaćice, ostavivši vidljiv trag na prozorima, terasama i automobilima. Stručnjaci tvrde da je reč o malim koncentracijama materijala koji osim što zaprljaju površinu nemaju štetnog uticaja na zdravlje ljudi. Borani iako naviknuti na gradsku i rudarsku sredinu gde je prašina gotovo svakodnevica, nisu mogli a da ne primete specifičnu crvenkastu boju ovog finog peska koje vazdušna strujanja donose iz ne tako daleke pustinje Sahare.

Nadležni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da se svake dve do tri nedelje nad Balkanom pojavljuju oblaci puni čestica koji stižu iz najpoznatije pustinje, kao i da je proteklih nekoliko dana područje Srbije pod uticajem ovog peska. Prema njhivom rečima potrebno je svega dan, dva da vazdušnim strujanjima oblaci iz severnih delova Sahare stignu do naših krajeva. Prosečno, između marta i oktobra, svake dve do tri nedelje, u Evropu stiže određena količina peska iz različitih delova najpoznatije svetske pustinje. Reč je o prirodnom procesu podstaknutom jakim prizemnim vetrom u pustinjskim krajevima, koji podiže sitne peščane čestice sa površine.

Atmosferska strujanja mogu da prenesu ove čestice više od hiljadu kilometara daleko od izvora, naglašavaju klimatolozi i ističu da su istraživanja pokazala da ova prirodna pojava ima značajan uticaj ne samo na pustinjska područja, već i generalno, na klimu i životnu sredinu van tih oblasti. Dakle, ako već nismo u mogućnosti da posetimo neku pustinju, bar će pustinjski pesak bar na kratko posetiti naše krajeve.