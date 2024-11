Plan naselja Trujkanov potok ide na reviziju

Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici pet odluka koje se neće naći pre odbornicima Skupštine grada Bora. Među najvažnije spadaju revizija plana naselja Trujkanov potok i pojedine odluke o saobraćaju.

BOR – Odluka o Planu detaljne regulacije za formiranje stambenog naselja na potezu Trujkanov potok biće u narednom periodu revidirana, odlučeno je na današnjoj sednici Gradskog veća. Javna rasprava o pristupanju izradi izmena i dopuna ove odluke biće održana od 6. do 20. novembra, a okrugli sto o ovoj temi biće održan 15. novembra.

Predviđeno je da ovaj plan u narednih godinu dana prođe još jednom celu proceduru, uz dopunske obaveze koje su šire u odnosu na one koje zakon predviđa.

„Kao što smo obećali na sednici Skupštine grada, kada je donošena odluka o izgradnji naselja na prostoru Trujkanov potok, donosimo odluku o pristupanju izmeni i dopuni ovog plana. to znači da ćemo u narednom periodu proći celu proceduru od početka do kraja, oko same lokacije, jer se u ovu odluku u mnogome umešala politika i lični interesi i stvorena je slika da neko ne radi dobre stvari i da smo doneli pravu odluku i da smo namerno neke ljude prisilili da se sele. Zbog toga smo kao zrela i odgovorna vlast doneli odluku da pokrenemo reviziju odluke. radiće se na drugačiji način, širi nego što zakon predviđa, obaveštavanje naših sugrađana će morati da bude drugačije, anketa će biti znatno šira, obuhvatiće sve tri katastarske opštine, Brestovac, Zlot i Šarbanovac, u vezi parcela koje su obuhvaćene planom. To će nam reći ko kako želi da ovaj plan izgleda u narednom periodu. Sumnjam da će se on mnogo promeniti, iako ima nekoliko stanovnika koji su nezadovoljni planom i ja sam delom nezadovoljan. Ubeđen sam da će veći broj vlasnika doći i tražiti da se i njihova zemlja obuhvati planom što će verovatno proširiti teritoriju koju ćemo obuhvatiti, ali neka to anketa pokaže, pa ćemo videti.“ – rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Po završetku javne rasprave odluka će ući u skupštinski proceduru, a nakon toga, ukoliko bude usvojena, biće raspisan konkurs za projektanta koje će između ostalog imati obavezu da sa lokalnom samoupravom napravi anketu.

Na sednici je usvojeno i rešenje o izradi dokumentacije za regulisanje saobraćaja na raskrsnici puta Bor – Zaječar preko Nikoličeva i bočnih puteva prema aerodromu i rudniku, kako bi se postavili usporivači i merači brzine zbog povećanja bezbednosti.