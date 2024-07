Plan za naselje Trujkanov potok

Javna rasprava o Nacrtu plana detaljne regulacije za formiranje tri nova stambena naselja na potezu Trujkanov potok pored Bora, završena je krajem juna. Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, zemljište u ovim delovima delom pripada državi, delom gradu, a delom je privatno vlasništvo.

BOR – Javna rasprava o Nacrtu plana detaljne regulacije za formiranje tri nova stambena naselja na potezu Trujkanov potok pored Bora, namenjenih pre svega preseljenju stanovnika seoskih mesnih zajednica koje su ugrožene rudarskim aktivnostima, završena je krajem juna.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, zemljište u ovim delovima delom pripada državi, delom gradu, a delom je privatno vlasništvo. On naglašava da kada Plan za ova naselja bude usvojen, privatno zemljište neće biti oduzimano, već će se raditi otkup zemljišta.

„Došli smo do situacije da treba da se usvoji plana za nova naselja. Ona će biti nalik Boru 2 ili Banjskom Polju. Biće tri naselja koja će imati kapacitet da u jednom trenutku u zavisnosti od zahteva naših sugrađana, mogu da liče na slovenačka sela, sa kompletnom infrastrukturom, vodovodom, kanalizacijom, strujom, toplifikacijom i gasovodom, koji je planiran da se u Bor uvede u naredne četiri godine. U delu gde su planirane imate državno, gradsko i privatno zemljište. Svakom našem sugrađaninu biće finansijski nadoknađeno zemljište koje bude uzeto i to za mnogo više novca nego što je to sada. cena hektara zemlje u Šarbanovcu se do deset godina kretala od dve do tri hiljade evra. Trenutno se kreće između 25 i 30 hiljada evra za poljoprivredno zemljište. Kada budemo doneli plan sa izgledom naselja, prva stvar koju ćemo da uradimo je konverzija zemljišta iz poljoprivrednog u gradsko građevinsko, a kada budemo doneli plan i projekta eksproprijacije, radićemo je samo tamo gde moramo, a mislim da nećemo morati nigde jer ćemo se dogovoriti sa vlasnicima. Ne mogu danas da garantujem, ali je procena da će se hektar u tom slučaju kretati od 100 do 150 hiljada evra.“ – kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Plan je da u tri zone u atarima sela Brestovac, Šarbanovac i Zlot 4, bude smešteno 800 poljoprivrednih i 100 nepoljoprivrednih domaćinstava. Osim kompletne infrastrukture predviđena je i izgradnja društvenih centara, etno parkova, verskih objekata i preseljenje groblja. Na ovom prostoru prema Nacrtu plana detaljne regulacija, biće zabranjena rudarska istraživanja i eksploatacija.