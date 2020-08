Pobeda fudbalera Bora protiv Jedinstva iz Pirota

BOR – Fudbaleri Bora 1919 pobedili su na domaćem terenu Jedinstvo iz Pirota u trećem kolu Zone istok 4:0. Borska ekipa je u većem delu utakmice bila znatno bolji protivnik. Ipak nisu uspevali da postignu pogodak do 37. minuta, kada je Stefan Stamenkovski posle greške odbrambenih igrača Jedinstva, uspeo da dođe do lopte i postigne pogodak. U drugom poluvremenu Bor je imao još nekoliko dobrih prilika da uveća vođstvo, ali bez prave završnice. Ipak, golovima Andrije Milićevića u 75. minutu, Zvonimira Đorđevića u 80. i Nikole Matovića u 86. minutu Bor je sigao do konačnih 4:0.

Pobeda na Jedinstvom iz Pirota je prva koju su Borani ostvarili u jesenjem delu takmičenja. U narednom kolu Bor gostuje u Kladovu ekipi Brodoremont, a nakon toga na svom terenu dočekuje Balkanski iz Dimitrovgrada, ekipu koja je u prva tri kola ostvarila sve pobede, postigla 12, a primila samo jedan gol.