Pobede rukometašica i košarkaša, dve državne medalje za džudiste

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u 13. kolu Super arkus lige Srbije na domaćem terenu ekipu Mladosti iz Nove Pazove 25:23 u poluvremenu 14:12. U borskoj ekipi najefikasnija je bila Isidora Sujić sa sedam postignutih golova, dok je u timu Mladosti šest golova postigla Leposava Glušica. Za igrača utakmice proglašen je kapiten borskog tima Tamara Simonović. Posle ovog kola Bor je sa osam osvojenih bodova na desetom mestu, ispred Beograda koji ima tri i Crvene Zvezde koja ima jedan bod i odmakao se od poslednja dva mesta koja vode u niži rang takmičenja.

Košarkaši Bora završili su grupnu fazu takmičenja u Prvoj regionalnoj ligi grupa istok A pobedom na gostovanju u Knjaževcu nad istoimenom ekipom 98:77, osvojili prvo mesto i plasirali se u plej of fazu takmičenja, gde će se od narednog vikenda takmičiti sa četiri najbolje ekipe iz grupe istok B za plasman u viši rang takmičenja u kome je Bor igrao prošle sezone. Bor je u ovom delu takmičenja zabeležio 11 pobeda i samo jedan poraz i osvojio ukupno 23 boda. S obzirom na to da se u plej of fazu prenose samo bodovi iz međusobnih duela najbolje četiri ekipe, Bor će u drugi deo takmičenja započeti sa 15 bodova. U grupi istok B prvo mesto zauzeo je Marinos iz Niša sa svim pobedama, na drugo mesto plasirali su se Panteri iz Vranja, na treće Jablanica iz Medveđe, a na četvrtom mestu su niški Ratnici, ekipa koju će Borani dočekati na početku plej ofa.

Četiri takmičara Džudo kluba Bor učestvovala su na kadetskom prvenstvu Srbije koje je tokom vikenda održano u Beogradu. U kategoriji preko 70 kilograma Sara Šainović osvojila je srebrnu medalju, dok je u kategoriji do 44 kilograma Nikolina Aritonović osvojila bronzanu medalju.

Asocijacija „Sport za sve“ organizovala je povodom državnog praznika Sretenja na malom stadionu u Boru turnir u šahu. Učestvovala su 12 igrača, koji su odigrali ukupno 22 kola, a prvo mesto sa 18 i po poena zauzeo je Bora Stojković, dok su drugo i treće mesto sa po 17 bodova podelili Dine Cvetkovski i Nebojša Ćulčeski. Za najbolje pojedince obezbeđene su nagrade, a turnir je održan pod pokroviteljstvom Grada Bora.