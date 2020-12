BOR – U rasadniku na Selištu, preduzeća Srbijašume, počela je prodaja novogodišnjih jelki. Ove godine u prodaji su samo jelke bez busena, a u zavisnosti od veličine cena je od 500 do 3.500 dinara. Radno vreme rasadnika, od ponedeljka do petka, je od sedam do 15 sati. Vikendom ne radi.

Continue Reading