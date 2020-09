Počela trodnevna obuka za personalne asistente u Boru

BOR – U Borskom hotelu „Albo“ počela je obuka za personalne asistente koju sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u saradnji sa gradskom upravom. Obuka je trodnevna, a pohađa je deset polaznika.

„Ovo nije prvi put da smo u Boru i drago mi je što će ovde broj personalnih asistenata biti povećan. Imamo deset polaznika koji će nakon tri dana obuke polagati test, i oni koji budu savladali neophodne veštine dobiće akreditovani sertifikat. Servis personalnih asistenata je inače finansiran sredstvima iz budžeta grada Bora. Do sada su zaposlena četiri personalna asistenta za brigu o četiri osobe sa invaliditetom na 6 sati dnevno, a nakon raspisivanja novog tendera , biće zaposleno još pet personalnih asistenata, što nas jako raduje, jer je to najbolji vid pomoći ljudima sa invaliditetom koji im omogućava da sami organizuju svoje vreme, budu aktivni i u okviru organizacija i samostalno, bave se sportom, dođu do zaposlenja i vode bogat društveni život“, kaže Dimitrije Gligorijević, trener pri Centru za samostalni život OSI Srbije.

„Što se tiče personalnih asistenata, to je posao, i mi uvek svim polaznicima na obuci govorimo da moraju da imaju profesionalni odnos prema svom poslu. Međutim, sa druge strane, personalni asistenti zaista „ulaze“ u nečiji život, u nečiju intimu, porodične i poslovne odnose, tako da postaju deo života te osobe i zbog toga smatramo da perosnalni asistent mora da poseduje one pozitivne osobine kao ličnost, da bude dobar čovek, a pre svega da bude osvešćen i nema predrasuda prema osobama sa invaliditetom da bi mogao kvalitetno da radi ovaj posao“, kaže Ivana Gvozdenović iz Centra za samostalni život OSI Smederevo.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije ovakvu obuku sprovodi od 2015. godine, od kako je ovaj servis usvojen kao vid podrške osobama sa invaliditetom, tako da je širom Srbije sve više ljudi koji su radno angažovani kao personalni asistenti, kaže Dimitrije Gligorijević, trener pri Centru za samostalni život OSI Srbije.