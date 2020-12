Počeli pripremni radovi za asfaltiranje ulica u 12 zaječarskih sela

ZAJEČAR – Potpunu rekonstrukciju dve ulice i jedne raskrsnice u Velikom Izvoru počela je firma Štrabag. Prema rečima predsednika MZ Veliki Izvor, Nelija Nikolića, poslednjih godina u putnu infrastrukturu u ovom selu uloženo je dosta, a asfaltirane su i neke ulice koje to do sada nikada nisu bile.

“U poslednje četiri godine asfaltirali smo pet ulica koje su od velikog značaja za meštane Velikog Izvora. Ovih dana počelo je asfaltiranje još dve ulice i jedne raskrsnice u Velikom Izvoru. Radi se o Jakšićevoj ulici u gornjem kraju sela i o ulici 7. juli u donjem delu sela, kao i raskrsnici na uglu ulica Nikole Pašića i Moše Pijade.”

U Velikom Izvoru se radi i takozvana „Belgijska pruga“, koja je osim za Velikoizvorce, značajna i za meštane Donje Prlite, ali i svih onih koji na tom potezu od oko pet kilometara imaju parcele, vikendice i kuće. Osim Velikog Izvora, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je najavio i asfaltiranje u još 11 zaječarskih sela.

“Počinje asfaltiranje u 12 sela, u zavisnosti od veličine sela i ulica, ima od 300 do 700 metara svaka koju ćemo potpuno rekonstruisati. To ne znači krpljenje rupa, već potpuno asfaltiranje ulica. To ćemo nastaviti u proleće sledeće i svake naredne godine. Očekujemo da do 2025.godine sve seoske ulice koje nisu obnavljane nekoliko decenija, budu obnovljene.”

Kako je najavljeno, u Velikom Izvoru će u prvoj fazi, potpuno biti rekonstruisane dve ulice. Jedna u dužini od 430 metara i druga u dužini od 400 metara, kao i raskrsnica ulica Nikole Pašića i Moše Pijade. Radovi će biti završeni do sredine meseca, biće ugrađeno 480 tona asfalta i 450 kubika tucanika, a vrednost radova procenjena je na oko 6,5 miliona dinara.

U drugoj fazi, na proleće, radiće se i ulica Oslobođenja, kod seoske Pošte i vrtića “Izvorčić”.