Počelo prijavljivanje nezaposlenih za program „Moja prva plata“

BOR-U drugoj fazi programa Vlade Srbije „Moja prva plata“, koja traje do 31.oktobra, mogu da se prijave nezaposleni do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Svi zainteresovani su u obavezi da se evidentiraju na portalu Moja prva plata, gde mogu da vide koja su radna mesta oglasili poslodavci. Interesovanje poslodavaca za ovaj program u Srbiji, pa i na području borskog okruga je veliko.

„U ovaj program uključilo se 107 poslodavaca za 177 nezaposlenih osoba. Najviše ih je u Boru, 59 poslodavaca za 90 radnih mesta. Prema pristiglim prijavama najzastupljenije su pozicije za mlade sa srednjim obrazovanjem“, rekla je Lidija Načić, direktor borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

U trećoj fazi od 1. do 15.novembra poslodavci iz privatnog sektora biraju kandidate, a od 16. do kraja novembra to mogu učiniti poslodavci iz javnog sektora. U četvrtoj fazi programa „Moja prva plata“ potpisuju se trojni ugovori između poslodavca, Nacionalne službe za zapošljavanje i nezaposlenih kandidata.