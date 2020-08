Počelo prijavljivanje poslodavaca za program „Moja prva plata“

Vlada Srbije izdvojila je više od dve milijarde dinara za program koji će obuhvatiti stručno osposobljavanje 10.000 mladih do 30 godina u kompanijama na konkretnim radnim mestima, a koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i eUpravu i Privredne komore Srbije.

U okviru programa devetomesečnog osposobljavanja u kompanijama država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 20.000 dinara za one koji konkurišu sa stečenim srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mesečno za mlade sa visokim obrazovanjem.

Poslodavaci mogu da se prijave za program preko sajta Moja prva plata do 25. septembra, gde će unositi opis radnih pozicija i ostale uslove koje očekuju da kandidat koji je zainteresovan da kod njih obavlja stručno osposobljavanje ispuni, dok će kandidati koji žele da se osposobljavaju u kompanijama, moći da se prijave od 1. do 15. oktobra preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.