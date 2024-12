Počelo prijavljivanje testa iz izbornog predmeta za malu maturu

Učenici osmog razreda osnovne škole tokom decembra treba da prijave iz kog izabranog predmeta će polagati test, kao treći deo završnog ispita na maloj maturi, posle srpskog jezika i matematike. Učenici mogu da se opredele za jedan od pet ponuđenih predmeta: biologiju, geografiju, istoriju, hemiju ili fiziku i da se o tome izjasne do 30. decembra i to onlajn, na portalu „Moja srednja škola” (mojasrednjaskola.gov.rs), ili pisanim putem u školi koju pohađaju.

Ukoliko se predomisle, odnosno žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 29. i 30. januara sledeće godine. Konačnu odluku iz kojeg će predmeta od pet ponuđenih raditi treći deo završnog ispita mali maturanti će moći da donesu nakon probe male mature koja će se realizovati 21. i 22. marta. Rezultati ove probe analiziraće se i sumirati do 4. aprila, a poslednju šansu da promene odluku o tome koji će test polagati kao treći na završnom ispitu osmaci će imati od 7. do 10. aprila.

Zvanični završni ispit koji je uslov za izdavanje svedočanstva o stečenom osnovnom obrazovanju, ali i utiče na rangiranje kandidata na upisu u srednje škole, učenici će polagati 16, 17. i 18. juna 2025. godine.