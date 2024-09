Počinje priprema zimnice – ponuda na pijaci dobra, prodaja varira

Trend ostavljanja zimnice se poslednjih godina menja, pa se ajvar ili džem sve češće pazare u marketima. Bez obzira na to, prodavci na borskoj pijaci opremili su svoje tezge, a cene su, kako kažu, kao i prošle godine u ovo doba, dok je rod slabiji jer je dug sušni period uzeo danak.

BOR – Prodavci na borskoj Zelenoj pijaci spremno su dočekali početak septembra, period kada počinje priprema zimnice pa se prodaja uglavnom popravlja. Šljive za slatko i pekmez, paprika i paradajz, trenutno su najtraženiji artikli sa pijačnih tezgi.

Cene su iste kao prošle godine u ovo vreme, kažu trgovci, a što se tiče kvaliteta i izbora, to diktira vreme. Dug sušni period uzeo je danak, paradajz i paprika su sada najboljeg kvaliteta, a kako bude odmicao septembar, biće sve manjeg izbora, a cene verovatno više. Kilogram paprike sada je od 100 do 200 dinara, paradajz od 100 do 250 dinara za kilograk, kornišoni su 150, koliko je i plavi paradajz. Za kilogram šljiva treba izdvojiti od 60 do 100, a grožđe staje od 200 do 250 dinara po kilogramu.

Prodavci čija roba ne spada u zimnicu, poput meda ili jaja, primećuju ovih dana slabiju prodaju.

Iako se trend ostavljanja zimnice menja, pa mnogi kupuju gotovu jer se, kako kažu, tako više isplati, ima i domaćica koje vole da spreme od svega kao nekad.

Sve u svemu, da bi se „preživeo“ jedan od najskupljih meseca u godini, septembar, treba „znati i umeti“, jer je kućni budžet u ovo doba godine opterećen i opremanjem školaraca za novu školsku godinu, pa zato, nekada obavezna zimnica, ostaje u drugom planu.