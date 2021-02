Podsticaji u stočarstvu

ZAJEČAR – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za svaku vrstu tovnih grla stočar može u toku godine, u period od 1. jula 2020. godine do 30. juna ove godine, podneti najviše tri puta i to za najmanje tri grla po zahtevu za tovnu junad, najmanje 10 jagnjadi, jaradi ili svinja. Zahtev se, prema rečima Saše Stamenkovića, stručnog saradnika za agroekonomiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi „Agroznanje“ u Zaječaru, kao i do sada podnosi Upravi za agrarna plaćanja.

Stamenković dodaje da je početkom februara počelo i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za krave dojilje starosti preko dve godine koje pripadaju tovnim grlima čiste rase.

U ovom period stočari mogu ostvariti i podsticaj za najmanje dve oteljene krave u periodu od 1. jula prošle do 30. juna ove godine, a u toku jedne godine, moguće je ostvariti podsticaj u visini od 20 hiljada dinara po oteljenoj kravi.