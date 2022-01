Pokrenuta javna rasprava za Lokalni akcioni plan zapošljavanja u Boru

BOR – Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici dva predloga, koliko je i bilo na dnevnom redu.

Usvojen je predlog izmena i dopuna plana poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Toplana“ kojim je predviđena ulaganje 26 miliona dinara iz sopstvenih sredstava u nabavku novog vozila, kombinovane mašine, neophodne za stabilan rad toplane.

Usvojena je i odluka o pokretanju javne rasprave o Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje, kojim su predviđeni programi za ovu i narednu godinu. Za programe samozapošljavanja, javnih radova, stručne prakse i subvencija za novo zapošljavanje, u 2022. godini predviđeno 38 i po miliona dinara. Najviše novca, 15 miliona dinara, predviđeno je za javne radove, a u većini programa prednost će imati teže zapošljive kategorije i žene, s obzirom na to da one čine dve trećine lica na evidenciji borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Javna rasprava trajaće od 14. do 28. januara, a nakon toga o konačnom predlogu odlučivaće odbornici Skupštine grada.