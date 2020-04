Poljoprivrednicima omogućeno kretanje i rad u polju i u vreme policijskog časa

ZAJEČAR – Uredba Vlade i Štaba za vanredne situacije kojom je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućeno obrađivanje njiva i kretanje na poljoprivrednim mašinama u vreme policijskog časa. Miroslav Đorđević, poljoprivrednik iz Velikog Izvora kod Zaječara, kaže da mu je ova uredba umnogome je olakšala život i da on danas nesmetano radi kao i da nije vanredno stanje, poštujući sve propisane mere predostrožnosti u cilju očuvanja zdravlja.

„To što se tiče nas poljoprivrednika i stočara, ureba je sasvim uredu. Omogućeno nam je da normalno funkcionišemo. Sad smo negde na polovini epidemije i trebalo bi sve to da ispoštujemo sve to do kraja i da se ovo završi kako treba“, kaže Đorđević.

Ova uredba odnosi se i na predaju mleka otkupnim stanicama, tako da prerađivači mogu da sakupe mleko, a samim tim ga ima i u prodavnicama i izbegnute su nestašice.

„Kad je proglašeno vanredno stanje, ljudi su donosili mleko do 17 sati, što je bio veliki problem. Oni nisu mogli da stignu na vreme da sve urade u polju, da izmuzu krave i donesu mleko. Krave se muzu ujutru i uveče, tako da je ova uredba bukvalno bila neophodna. I mi koji otkupljujemo, i stočari koji donose mleko poštujemo sve preporuke lekara, imamo maske, rukavice i držimo propisano odstojanje“, kaže Dragica Petrov iz jedne od 4 otkupne stanice mleka u Velikom Izvoru.

Dragica dodaje da će otkupne stanice normalno raditi i u vreme Uskrsa, uprkos najdužem policijskom času koji će u to vreme biti na snazi u Srbiji.

Iz Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, apeluju na poljoprivrednike da poštuju sve mere koje su propisane radi očuvanja zdravlja i ističu da do sada nije bilo zloupotreba u vezi sa kretanjem na poljoprivrednim mašinama u vreme policijskog časa, a Neli Nikolić, poverenik Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, istakao je da do sada nisu zabeležene zloupotrebe ove uredbe.

„Meštani se struktno pridržavaju ove odluke, čak imamo i neki dogovor ovde u selu da svi budu u svojim domaćinstvima najkasnije do 19:30 h“, ističe Nikolić.

Imajući u vidu da se poljoprivredom pretežno bave i staračka domaćinstva, ova uredba važi i za poljoprivrednike starije od 70 godina.