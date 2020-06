Pomoć od 100 evra za šest miliona i 200 hiljada građana

BOR, SRBIJA – Građani koji su želeli da se prijave za jednokratnu novčanu pomoć države od stotinu evra mogli su to do urade do petka, petog juna u ponoć.

Do tada se za ovaj vid pomoći koju država daje zbog epidemije korona virusa u Srbiji, prijavilo 4 miliona 325 hiljada 500 građana. Prema rečima ministra finansija Republike Srbije Siniše Malog, tome treba dodati približno milion i 900 hiljada penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći, tako daje o stotinu evra dobilo oko šest miliona i 200 hiljada punoletnih građana u Srbiji.

Građani koji su se prijavili poslednjeg dana isplatu mogu da očekuju osmog juna. Za one koji su podneli reklamacije, isplata će biti moguća i posle ovog datuma.

Cilj je da se građanima pomogne da prevaziđu stanje nastalo usled epidemije, ali i da se ubrza oporavak privrede, time i poveća BDP, jer će se ovaj novac, kada bude potrošen, svakako vratiti u finansijske tokove, kaže Siniša Mali.