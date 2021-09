Poraz rukometašica Bora od Medicinara na početku Super Arkus Lige

BOR – Rukometašice Bora poražene su u prvom kolu Super Arkus lige na domaćem terenu od Medicinara iz Šapca 25:20, u poluvremenu 16:10. Borska ekipa od početka utakmice nije uspevala da dođe do svoje igre, imale su dosta grešaka u odbrani i napadu, dok su rukometašice Medicinara već u prvom poluvremenu stigle do šest golova prednosti, koju su uspele da održe i u drugom poluvremenu. Bor je sredinom drugog dela igre agresivnijom igrom pokušao da stigne prednost, ali uz tri promašena sedmerca i desetak neiskorišćenih napada, to ipak nije bilo moguće.

Na golu Medicinara bila je odlična Jelena Ninković, koja je i proglašena za igrača utakmice. U borskoj ekipi najefikasnija je bila Isidora Sujić sa devet postignutih golova.

U narednom kolu rukometašice Bora gostuju Mladosti u Novoj Pazovi, ekipi koja je u prvom kolu napravila malo iznenađenje i savladala Naisu 31:30.