Poraz rukometašica Bora od Mladosti u 15. kolu Superlige Srbije

BOR – Rukometašice Bora poražene su u 15. kolu Super lige Srbije na domaćem terenu od Mladosti iz Nove Pazove minimalno 22:21. Tokom cele utakmice vodila se ravnopravna borba. Boranke su sredinom prvog poluvremena, zahvaljujući brzim i preciznim kontranapadima i dobroj odbrani, došle do tri gola prednosti 7:4. Usledila je serija od tri gola Mladosti, dva iz igre i jednog sa sedam metara i do kraja prvog dela utakmice niko nije stigao do značajnije prednosti. Na poluvreme se otišlo sa nerešenim rezultatom 12:12.

U drugom delu igre nastavila se ravnopravna borba dve ekipe, koje su se smenjivale u vođstvu. Ipak Mladost je u poslednja četiri minuta utakmice odličnim šutevima sa distance uspela da stigne do dva gola prednosti, koju su rukometašice Bora uspele samo da smanje na 22:21. U poslednjem napadu imale su priliku da dođu do pogotka, ali je golman Mladosti sa tri dobre odbrane uspela da spreči izjednačenje.

U borskoj ekipi najefikasnija je bila Marina Glišović koja je postigla osam golova, dok je kod gostiju najefikasnija bila Milica Kojčić sa šest.

Posle ovog kola Boranke su na osmom mestu sa 12 bodova, bodom više od Mladosti.

U ostalim utakmicama Super lige Vojvodina je u gostima pobedila Vrbas 32:29, Medicinar je u Šapci pobedio ekipu Mladi radnik iz Radunca ubedljivo 45:29, dok je Jagodina je na svom terenu savladala Železničar 30:22.

Na prvom mestu tabele Super lige Srbije je Jagodina sa 25 bodov iz 14 utakmica, Naisa je druga sa bodom manje, na trećem mestu je Bekament za 20, Železničar je četvrti sa 17, slede Radnički sa 16 i Vojvodina sa 15 bodova, a Medicinar je sedmi sa bodom manje.

Na desetom mestu je Vrbas sa deset bodova, dok su na začelju tabele Mladi Radnik iz Radinca sa četiri i Zaječar sa dva osvojena boda.