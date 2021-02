Poraz rukometašica, pobeda košarkaša Rudara i kuglaša Bakra

BOR – Rukometašice Bora poražene su u 11. kolu Superlige Srbije na gostovanju u Novom Sadu od ekipe Vojvodine 36:32, u poluvremenu 20:16. Domaća ekipa bila je u vođstvu celo prvo poluvreme. Već u dvadeset drugom minutu Vojvodina je imala četiri gola prednosti 13:9 i ovu razliku uspele su da zadrže do kraja prvog poluvremena. Slično je bilo i do polovine drugog poluvremena, kada su se Boranke vratile u meč i desetak minuta pre kraja utakmice stignu do izjednačenja 29:29.

To ipak nije bilo dovoljno da preokrenu tok meča i osvoje dva nova boda jer je Vojvodina do kraja meča igrala odlično, postigla sedam golova, dok su Boranke dale samo tri. Najefikasnija rukometašica u borskoj ekipi bila je Marina Glišović koja je postigla osam pogodaka, dok je kod Vojvodine jedanaest golova postigla Tamara Žarković. Posle ovog kola rukometašice Bora su na sedmom mestu Superlige sa deset osvojenih bodova. Na prvom mestu je Jagodina sa 21-nim bodom, ekipa koja nije ni jednom poražena u 11 kola, sledi Naisa sa 18 bodova, Bekament i Železničar imaju po 13, a Radnički i Medicinar po 12 bodova. Na dnu tabele su Mladi Radnik sa četiri i Zaječar bez osvojenih bodova. Narednog vikenda Boranke gostuju u Radincima Mladom Radniku.

Košarkaši Rudara 1903 pobedili su u prvom kolu plej aut faze takmičenja ekipu Mladost Vesna u Beloj Palanci 81:79. Sa četiri pobede i jednim porazom, Rudar je na prvom mestu na plej aut tabeli sa velikim šansama da izbori opstanak u ovom rangu takmičenja.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su zaostalom meču Srpske lige u svojoj kuglani IMR Beograd 2942:2920 oborenih čunjeva. Za igrača utakmice proglašen je Dejan Todorović koji je oborio 515 čunjeva. Posle šest kola, Borani su ubedljivo prvi na tabeli sa svih šest pobeda.