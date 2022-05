Poraz rukometašica, pobede fudbalera, nove medalje karatista

BOR – Rukometašice ekipe Bor 2 poražene su na domaćem terenu u odlučujućoj utakmici baraža za ulazak u Super B ligu Srbije od Sloge iz Petrovca na Mlavi 33:28. Iako Boranke nisu uspele da uđu u viši rang, za mladu selekciju rukometašica ovo je bila odlučna priprema za državno prvenstvo ekipa do 17 godina starosti koje će se od 4. do 6. juna igrati u Šapcu. One su plasman među 12 najboljih ekipa Srbije obezbedile zahvaljujući odličnim rezultatima koje su postigla na kvalifikacionim turnirima, a prošle godine u konkurenciji ekipa do 16 godina starosti Boranke su bile pete.

U pretposlednjem kolu fudbalske Zone isto, Bor je na domaćem terenu bio ubedljiv protiv Ozrena 7:2, a Slatina je takođe kao domaćin pobedila Zvezdu 6:1. Kolo pre kraja takmičenja Bor deli četvrto i peto mesto sa ekipom Đerdapa sa 51-nim bodom, a Slatina sa 48 bodova deli šesto i sedmo mesto sa ekipom Rajko Mitić. Titulu prvaka u ovom kolu potvrdio je Dunav iz Prahova koji će naredne sezone igrati u Srpskoj ligi, a u niži rang takmičenja odlaze Sloga i Zvezda koje su na začelju tabele.

U Borskoj okružnoj ligi Zlot je u Jabukovcu poražen od Poleta 2:1, Brestovac je na svom terenu savladao Miloševo 4:3, a Nemetali su u Donjoj Beloj reci poraženi istim rezultatom od Šarbanovca. Tri kola pre kraja takmičenja Branik je prvi sa 69 bodova, Zlot je drugi sa 61-nim, sledi Brestovac sa 47 i Nemetali sa 46, a Šarbanovac sa 39 bodova deli sedmo i osmo mesto sa Ključem.

Takmičari Karate kluba Bor učestvovali su tokom vikenda na dva turnira. U subotu na Roda kupu u Beogradu, osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Zlatnu medalju za borski klub osvojio je Uroš Radivojević u kategoriji dečaka rođenih 2014. godine. Dan kasnije na međunarodnom turniru Tara open u Bajnoj bašti borski karatisti osvojili jednu zlatnu, tri srebrne i šest bronzanih medalja. Na ovom takmičenju zlatnu medalju osvojio je Filip Bejić u katama u kategoriji dečaka rođenih 2010. godine.