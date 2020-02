Porazi košarkaša i odbojkašica, zlatne medalje za borske kik boksere

BOR – Boban Nikolić i Damir Sejdija, takmičari Kik boks kluba Bor učestvovali su sa reprezentacijom Srbije, tokom vikenda na evropskom kupu Slovak open u Bratislavi.

Boban Nikolić je pobedom nad reprezentativcem Poljske osvojio zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji do 57 kilograma, dok je Damir Sejdija stigao do zlata u istoj kategoriji, ali u juniorskoj konkurenciji. I on je u polufinalu savladao reprezentativca Poljske, a finalu je u teškoj borbi pobedio Ognjena Mitrovića koji je takođe nastupao za Srbiju.

Košarkaši Bora poraženi su u 14. kolu Prve regionalne lige Srbije grupa istok, na gostovanju u Surdulici od trećeplasiranog Radnika 81:66, u poluvremenu 46:28. Radnik je značajnu prednost stekao u prvoj četvrtini, a borska ekipa je u drugom poluvremenu boljom igrom uspela da je smanji, ali nije uspela da stigne do preokreta. Bor je posle ovog kola sa 11 pobeda i tri poraza drugi na tabeli sa 25 bodova iza Jablanice iz Medveđe koja ima bod više s obzirom na to da je kao domaćin savladala Mladost Vesnu iz Bele Palanke 93:52. Radnik je na trećem mestu sa 24 osvojena boda, koliko ima i četvrti Topličanin iz Prokuplja. U naredna dva kola košarkaši Bora imaju nešto lakši raspored, jer se sastaju sa timovima iz donjeg dela tabele. U narednom kolu dočekuju pretposlednji Jastrebac iz Aleksinca, a nakon toga gostuju u Nišu istoimenoj ekipi koja je na devetom mestu. Derbi protiv Jablanice, koji bi mogao da odluči o tome ko će biti prvak ove sezone očekuje iz 14. marta u Boru.

Odbojkašice Bora poražene su u Nišu od ekipe Milenijuma 3:0 u 12. kolu druge regionalne lige Srbije grupa Istok. Borska ekipa se zadržala na osmom mestu, sa devet bodova, koliko sada ima i pretposlednja Panda iz Vranja, dok je na poslednjem mestu Stampedo iz Niša sa samo jednim osvojenim bodom.

Takmičari karate kluba Bor učestvovali su tokom vikenda na dva takmičenja koja su organizovana u Čačku. Na Prvenstvu centralne Srbije za seniore, borski takmičar Zoran Horti je u kategoriji do 67 kilograma imao tri teške borbe i sa dve pobede i jednim porazom osvojio treće mesto, čime je obezbedio plasman na prvenstvo Srbije. U istom gradu održan je i Kup mladosti na kome je učestvovalo 450 takmičara iz Srbije. Mladi karatisti iz Bora osvojili su 16 medalja, sedam zlatnih, dve srebrne i sedam bronzanih, a najuspešnija je bila Marta Miletić sa dve zlatne i jednom srebrnom medaljom.