Povećan broj pregleda u kovid ambulantama u Boru

BOR – Epidemiološka situacija na području Bora je i dalje nepovoljna. Prethodnih dana povećan je broj pregleda u kovid ambulantama, u proseku oko 100 dnevno, a blago je povećan i broj hospitalizovanih, trenutno 34 osobe.

Među obolima je i 20-toro dece, većinom školskog uzrasta.

Dominatan je omikron soj korona virusa, sporadično ima i delte, a prisutan je i sezonski grip.

„Nismo u situaciji da radimo unakrsna ispitivanja, ali svakako možemo reći da oboleli imaju blagu kliničku sliku, povišenu temperaturu, glavobolju i gušobolju, zapušen nos“ naglašava dr Javorka Stankulić, rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu Bor.

Kovid ambulanta „Rudar“ otvorena je svakodnevno od 8 do 22 sata, a Kovid ambulanta II u Domu zdravlja od 8 do 20. Imunizacija protiv korone moguća je svakodnevno od 9 do 17 časova u Klubu za stara lica. Interesovanje građana je slabo. U proseku se, dnevno vakciniše oko 20-tak Borana i to uglavnom trećom dozom. Inače, osim „Astra Zeneke“, na zalihama ima vakcina ostalih proizvođača. Do sada je u Boru dato blizu 46.800 doza.